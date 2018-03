Reaviva debate por Presupuesto General de la Nación 2017

Lee también

El debate por la aprobación del Presupuesto General de la Nación para este año volvió a la Asamblea Legislativa y específicamente al seno de la comisión de hacienda y especial del presupuesto. La oposición política mantiene que es fundamental que se incluyan en el proyecto presentado por el Gobierno rubros como el escalafón de salud y las pensiones de los militares retirados en el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), institución cuyos representantes dicen temer que a partir de marzo de este año no les cancelen su pensión (lea nota secundaria).Los partidos ARENA, GANA, PCN y PDC coincidieron a finales del año pasado en que es importante que se incluya el pago del escalafón. Los areneros incluso aseguran que ese es un tema que el Gobierno ni debería debatir, ya que es ley de la República, está vigente y debe aplicarse.El jefe de fracción del partido ARENA, Alberto Romero, aseguró ayer que para buscar ahorro es fundamental que el presupuesto 2017, antes de ser aprobado, se elabore con base en lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal que fue aprobada en noviembre de 2016 en el seno legislativo.“Hay que ver cómo se acomoda el presupuesto ahora que está en vigencia con la Ley de Responsabilidad Fiscal... Todos estamos claros de qué es lo que deberíamos hacer con el presupuesto. Creemos que debemos pensar en la austeridad, en el ahorro. Hay que ver cómo buscamos la manera de ahorrar para acomodar el tema del presupuesto”, expresó Romero.Para el jefe de fracción del partido PCN, Mario Ponce, hablar del presupuesto pasa por entender que se deben hacer modificaciones a los destinos de los fondos públicos.Según Ponce, “este es el momento para que el Gobierno se apriete el cinturón”. El legislador considera que se deben destinar recursos hacia los programas que realmente sean necesarios para el país.“Si no entramos en una situación de austeridad severa, no vamos a encontrar salida al descalabro financiero del país y vamos a tener el mismo problema al final de 2017, donde vamos a estar apuntalando con recursos de empréstitos con los que terminamos este momento (2016)”, dijo Ponce.La diputada Ana Vilma de Escobar dijo durante la discusión del tema en la comisión de hacienda que el Presupuesto General de la Nación 2017 “debe regresar al Gobierno, discutirse, modificarse y agregarle los gastos que faltan”.Mientras tanto, el Gobierno expresó a través del secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, que lo que la oposición busca, y especialmente el partido ARENA, es “sabotear la inversión del año 2017”.Chicas dijo durante una entrevista televisiva que también hay un cálculo electoral al no dar los votos por el Presupuesto General de la Nación 2017, pero que al final, según él, quien sale más afectada es la misma población.“Esto va a golpear los planes de seguridad, esto afecta los programas educativos, esto afecta los programas de salud si no se ejecuta la inversión pública. ¿Por qué? Porque está amarrado a contrapartidas presupuestarias que no las podemos asumir porque no han sido autorizadas legislativamente en el nuevo ejercicio presupuestario 2017”, dijo Chicas.Actualmente el Estado funciona con el presupuesto de 2016, pero solo en lo relacionado con los gastos corrientes.El Gobierno no puede hacer inversión mientras no se aprueben los $4,957.8 millones para este año. Eso significó $97 millones más que el Presupuesto General de la Nación 2016, que fue de $4,860 millones. Para aprobar el presupuesto se necesitan 43 votos.El partido GANA, mediante su jefe de fracción, Guadalupe Vásquez, propuso al resto de partidos políticos que antes de aprobar el presupuesto se hagan las consultas con diferentes sectores, así como con los ministerios de Salud, Educación y Seguridad Pública.“Estamos en la disposición de apoyar, siempre y cuando el presupuesto reúna parámetros adecuados, vía ingresos y egresos”, expresó el diputado.Mientras tanto, el jefe de fracción del partido PDC, Rodolfo Parker, dijo que el tema del presupuesto 2017 se debe despolitizar para avanzar en su aprobación.