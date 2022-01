Recalcan la importancia de que exista una Ley de Protección de Datos Personales

Uno de los riesgos que existen ante las reformas al código procesal penal propuestas por Nuevas Ideas es la inexistencia de una ley de protección de datos personales, consideró la abogada Marcela Galeas.

De acuerdo con Galeas, una ley de este tipo permitiría proteger la intimidad de las personas y la no vulneración de sus datos.

"Debe de existir una ley que venga a regular y proteger nuestros datos personales, porque estos, obviamente, pertenecen a la esfera privada de cada ciudadano y no pueden ser utilizados de manera antojadiza o arbitraria", explicó.

Según la abogada, una normativa de protección de datos no tendría problema en coexistir con la ley contra delitos informáticos o las reformas del código procesal penal. "La investigación debe derivarse de hechos derivados como punibles, y para que estos sean catalogados como punibles debe existir una dañosidad a un bien jurídico", explicó.

Lo anterior contrastaría con las arbitrariedades que, se considera, pueden abrirse ante las reformas aprobadas por el oficialismo y sus bancadas afines al oficialismo, ya que estas abren la puerta a que se persiga a voces incómodas al gobierno sin que haya delito de por medio.

"Si no existe, no veo porqué habría que activarse el protocolo de investigación de delito informático cuando no ha habido dañosidad social ni en contra de una persona determinada tampoco. Lo que sí es peligroso es querer ocupar este tipo de facultades de manera generalizada para poder vulnerar los derechos de intimidad de las personas", agregó la abogada, en cuanto a posibles violaciones a la garantía de inviolabilidad de las comunicaciones, por ejemplo.