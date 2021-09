Rechaza tres propuestas de reforma

El presidente Nayib Bukele se refirió, a la propuesta de reformas a la Constitución, luego de que las recibiera en Casa Presidencial.

En una publicación en su cuenta de Facebook, el mandatario rechazó desde ya algunas de las reformas propuestas a distintos artículos.

"He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer) o con la eutanasia", reiteró en la publicación realizada a las 4:30 de la madrugada del viernes.

Esto ocurre luego de que varias organizaciones le exigieran a Bukele el rechazo a artículos relacionados con el respeto a la vida, desde su concepción, así como a la muerte asistida, lo que generó polémicas por abrir la puerta a distintos escenarios.