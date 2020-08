Rechazan mercado en terreno de parque

Pobladores de Cuisnahuat se oponen a la construcción de un mercado en una parte del parque de la localidad. El alcalde Gustavo Sierra dio luz verde para que la empresa a cargo del proyecto comenzara el pasado miércoles con la demolición de una parte del parque para arrancar con los trabajos del nuevo mercado, que tendrá cerca de 50 puestos.

La obra, cuya inversión sería de más de $500,000, ha tenido inconvenientes desde su anuncio, ya que los habitantes no la avalan porque se destruyó un pozo y que le quitó una parte al parque.

Según Juan Cruz, un poblador, la comunidad se enteró desde noviembre del año pasado que el alcalde Sierra construiría el mercado al costado poniente del parque, y desde ese momento comenzaron a cuidar el lugar para que no se destruyera esa parte. "Le dijimos al alcalde que buscara otro terreno para construir ese mercado para que no dañara el parque, pero él no le hizo caso a la comunidad".

Sierra, del partido PCN, pidió el miércoles la presencia de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) para que custodiara la zona de los trabajos. Al inicio, los lugareños trataron de impedir que la máquina excavadora iniciara la obra, pero los agentes impidieron que lo hicieran. Según el alcalde, el mercado se convertirá en un polo de desarrollo para el pueblo, y los habitantes ya no tendrán que ir a comprar a San Julián o Sonsonate.

Los pobladores afirmaron que han interpuesto una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR), pero los trabajos continúan, y hay presencia permanente de agentes policiales.