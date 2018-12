Rechazan aumento de tasas municipales

Un grupo de pobladores de Chinameca, en San Miguel, se han organizado para mostrar su descontento en contra de las medidas tomadas por el concejo municipal referentes al incremento de las tasas municipales por el servicio de alumbrado público, aseo, adoquinado de calles y fiestas patronales.

Estas personas aseguran que en los últimos dos meses han recibido nuevos recibos con un aumento significativo en concepto de pago de tasas municipales, y agregaron que hay personas que no podrán asumir esos costos por ser demasiado elevados para su capacidad de pago.

"Antes me tocaba pagar $11.60 y ahora con el nuevo recibo me tocará pagar $30.51; es decir, que son $18.91 más que deberé pagar mensualmente. Yo quizá los podría pagar, pero hay gente que definitivamente no podrá", indicó Luis Alonso Marín Amaya.

Agregó que las nuevas tarifas por el pago de la tasas municipales estarían violando lo contemplado en el capítulo II de la Ley Transitoria de Tasas Municipales en donde se indica que los municipios no podrán exceder el 50 % adicional al costo del servicio prestado o administrado.

El alcalde de Chinameca, Roger Merlos, defiende la postura de la comuna, y asegura que la nivelación en el tarifario de las tasas municipales se realizó luego de que la Corte de Cuentas señaló que prácticamente se estaba subsidiando los pagos de los servicios brindados.

La comuna incrementó las tasas porque la población pagaba menos de lo que correspondía cancelar, y luego le tocaba asumir el resto del dinero.

"El aumento de las tasas lo hicimos por sugerencia de la Corte de Cuentas (de la República, CCR) que nos sugirió que lo hiciéramos, no de ahorita sino que desde hace tiempos, por eso nosotros lo hemos incrementado", argumentó el jefe municipal.

Merlos negó que el aumento sea tan drástico como ha señalado el grupo de pobladores descontentos, y afirmó que la mayoría de habitantes cancelan sus recibos al término de un año, por lo que también deben asumir multas e intereses que incrementan la cantidad a pagar.

Añadió que se ha enterado del descontento de la población y está dispuesto a evaluar las nuevas tarifas, e incluso podría bajarlas, pues está consciente de que no puede asumir elevados costos debido a la crisis en el país.

más les ha tocado pagar a algunos residentes de Chinameca en tasas.