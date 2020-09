Rechazan recibir aguas negras

Autoridades municipales y comunidades de Puerto el Triunfo, en Usulután, expresaron su descontento por la ejecución de un proyecto que realiza ANDA, que pretende la conexión de las tuberías de aguas negras de Jiquilisco, para ser procesadas en la planta de tratamiento residuales de la ciudad porteña.

Esta acción que es considerada como inadmisible por los habitantes de Puerto El Triunfo, quienes aseguran que el terreno donde funciona la planta fue facilitado por la comuna en comodato para beneficiar a la ciudad, no a otras.

Wiston Doscruses, representante de ANDA, y Alex Bonilla, director de proyectos del Ministerio de Turismo, se reunieron con representantes de la comunidad, quienes les expresaron que la población no acepta beneficiar a otro municipio, ya que esto que generaría mayor riesgo de contaminación de las comunidades aledañas a la bahía de Jiquilisco.

Miguel Coreas, ex alcalde porteño, y actual concejal de la fracción de ARENA, quien fue el encargado de entregar el terreno en comodato en el 2009, manifestó a los representantes de las instituciones, que la implementación del proyecto no es acorde a como fue estipulado cuando se llevó se realizó el comodato. "Es inadmisible porque el proyecto le pertenece a Puerto el Triunfo, entonces se está priorizando una comunidad a la que no beneficia el proyecto y aquí hay como siete u ocho comunidades que no tienen aguas negras" señaló Coreas. Los representantes de ANDA y MITUR no dieron declaraciones al respecto.