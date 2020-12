Rechazan reclamo del Gobierno salvadoreño por falta de ley contra el covid-19 y recuerdan veto de Bukele

Las quejas del ministro de Salud, Francisco Alabí, sobre la falta de una legislación para enfrentar la pandemia no fueron bien recibidas por diputados de la Asamblea Legislativa, quienes señalaron la importancia de aplicar medidas, pero reclamaron al funcionario que fue el propio presidente quien vetó la última ley que el Órgano Legislativo aprobó para contrarrestar el covid-19.

El pasado 30 de octubre, la Asamblea aprobó la “Ley especial transitoria para contener la pandemia por la enfermedad covid-19”, que tenía como base el Decreto 661. Este regulaba la reapertura económica y había sido declarado como constitucional porla Sala, luego que el presidente Nayib Bukele también lo vetara.

A esta ley hicieron referencia ayer varios diputados para cuestionar el reclamo del Ejecutivo de no tener herramientas legales para la pandemia. “No entendemos como en algunas opiniones sí tienen facultades y acuden a las leyes, y en otras dicen que no, cuando nosotros hemos dado decretos desde el 14 de marzo para el manejo eficaz y no improvidasado”, recordó Elizabeth Gómez (FMLN), presidenta de la comisión de salud.

Luego, con un tono mesurado, entre el mea culpa y la corrección, se pronunció el jefe de fracción del PCN, Antonio Almendariz, quien indicó que el veto del ejecutivo fue a medidas especiales para manejo de la pandemia, pero que el código de salud está vigente y puede usarse.

“Ahí están todas las medidas. No es pretexto que lo que se vetó, no quiere decir que por eso no se aplica el vigente código de salud”, sentenció Almendariz, quien también admitió que los partidos políticos no están tomando medidas. “Podríamos ser responsables de producir una contaminación. Si hay un contagio, va a ser culpa de nosotros”, comentó.

Finalmente, Guillermo Gallegos (GANA) justificó el veto de Bukele a la ley mencionada, al decir que esta no tomó en cuenta al MINSAL para su elaboración. “Lo que aprueban es lo que se les ocurre o alguien les dice”, criticó.

A la espera

Luego que Bukele vetara la “Ley especial transitoria para contener la pandemia por la enfermedad covid-19”, la Asamblea superó el veto. Ahora, la controversia espera a ser resuelta por la Sala de lo Constitucional.