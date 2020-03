Rechazan validar acta digital para escrutinio final en 2021

Los diputados de la comisión de reformas electorales de la Asamblea Legislativa descartaron una propuesta de reforma que permitiría a las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y al Tribunal Supremo Electoral (TSE) imprimir el acta digital del conteo de votos preliminar para firmarla, sellarla y luego utilizarla en el escrutinio final de las elecciones en 2021.

La idea de algunos de los magistrados del TSE era que con la tecnología en mesa también se dejaría de lado el llenado manual del acta, según lo dejaron ver en la propuesta de reformas al artículo 200 y 209 del Código Electoral que presentaron el pasado 25 de febrero ante la Asamblea Legislativa.

De hecho, en el proyecto de presupuesto para las elecciones que se aprobará en la sesión plenaria de este jueves, el componente para la transmisión, procesamiento y divulgación de resultados preliminares es de $16.7 millones.

La diputada del FMLN, Anabel Belloso, dijo que la tecnología puede ser muy vulnerable por más elementos que se le puedan imprimir para garantizar la seguridad jurídica del proceso y hay necesidad que siempre exista un respaldo físico.

El diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, dijo que los miembros de las mesas digitalizarán los resultados y luego los escribirán en el acta química.

Cuadra citó que el magistrado Julio Olivo, quien se separó de la propuesta que llevaron los otros magistrados, dijo que "en caso colapsara el tema de la tecnología, se tenía que tener un respaldo físico" y en ese sentido "en esta elección se van a realizar los dos soportes, el soporte físico- que tradicionalmente se hace que es el acta con tantas copias como partes hayan - además del uso de la tecnología; pero obviamente el que va a tener valor para efectos probatorios va a ser el físico".

Belloso y Cuadra consideraron que no implicará doble trabajo. "Elaborar el acta con base a digitación de los datos no llevaría más de tres minutos, es decir, no estamos hablando de un doble trabajo que pueda desvelar a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos", sostuvo Cuadra.

"Si lo único que al final la gente va a tener que copiar lo que está en la máquina en el acta, no tiene por qué complicarse tanto; por lo menos yo lo veo así desde ese punto de vista, porque todo el proceso de escrutinio preliminar es engorroso por la misma característica de votación nuestra", agregó Belloso.

Cuadra aseguró que si bien la comisión no hizo la reforma, tampoco está prohibido en la legislación actual y el TSE puede hacerlo vía instructivo.