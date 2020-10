Rechazo a discusión privada sobre la problemática con el FODES

En contra de que en una reunión privada se discuta la problemática ocasionada por el impago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES) están los partidos ARENA, FMLN y PDC.

Esa postura la fijaron ayer al conocer que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, les pidió reunirse mañana junto a autoridades de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES).

"Estos son temas de país, esto no debe discutirse en las oficinas privadas de ministros, hay que discutirlos de cara a la población", respondió a esa petición el jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes.

El parlamentario hizo una contrapropuesta: que hoy se reúnan en la Asamblea Legislativa el ministro de Hacienda, los jefes de grupos parlamentarios y COMURES.

Que no hay nada que negociar sobre este tema, consideró el subjefe de fracción del FMLN, Schafik Hándal. "El FODES no tiene discusión... La ley lo establece y dice claramente que el FODES será el 10 % mensual de lo que se recaude en el Gobierno, o sea de los ingresos corrientes. No es de irse a sentar a una oficina a hacer negociaciones... No hay nada que negociar, lo único es que cumpla", dijo Hándal.

La invitación que hizo el ministro es una muestra de que el Gobierno quiere encontrar una solución a esta problemática, sostuvo el diputado de GANA, Guillermo Gallegos.

Hasta el cierre de esta nota, el único que había confirmado asistencia a la reunión convocada por el ministro era el jefe del grupo parlamentario de GANA, Guadalupe Vásquez.