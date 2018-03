Recibe 25 años de prisión por asesinar a su suegra

Lee también

Dos declaraciones de familiares en contra de Darwin Omar Lazo Majano, de 34 años, fueron determinantes para que la Fiscalía General de la República (FGR) lograra que el Tribunal de Sentencia de La Unión condenara al sujeto por el asesinato de su suegra y lesiones en su compañera de vida. Los testigos aseguraron que vieron cuando Lazo Majano llegó a la vivienda ubicada en el barrio Las Delicias de Santa Rosa de Lima, en La Unión, y sin mediar palabra sacó una pistola y le comenzó a disparar a su madre, identificada como Fanny Yanira Bonilla.Agregan que al ver tal situación, la abuela Santos Ernestina Bonilla trató de impedir el ataque armado, poniéndose enfrente para defender a su hija; sin embargo, Lazo también le disparó en repetidas ocasiones. “Él se fue en una bicicleta y desde entonces no lo hemos vuelto a ver”, reza parte de la declaración de uno de los testigos.Por esos hechos, ocurridos el 2 de julio de 2012, Lazo enfrentó ayer la vista pública acusado de los delitos de homicidio agravado y homicidio en grado de tentativa.Además de la prueba documental y pericial, la fiscalía anexó pruebas psicológicas hechas a las hijas del procesado y la certificación de una denuncia de violencia intrafamiliar que la compañera de vida de Lazo había interpuesto antes del ataque.Por su parte, la defensa del imputado en reiteradas ocasiones insistió en que el asesinato debía ser considerado como homicidio simple, y el homicidio tentado debía ser sustituido por lesiones graves.Pero el juez de Sentencia Cristóbal Reyes valoró toda la prueba presentada por la fiscalía y desestimó las solicitudes de la defensa, imponiendo a Lazo 25 años de prisión por el homicidio de su suegra y 20 años por las lesiones provocadas a su compañera de vida; en total, 45 años de cárcel.“Tenían cuatro meses de separación, incluso había una denuncia por violencia intrafamiliar y la audiencia estaba señalada para el 3 de julio de 2012, y eso hace considerar que el imputado tenía la intención de vengarse de la compañera de vida que lo había denunciado”, explicó el aplicador de justicia durante el fallo.Por otra parte, Rafael Sigüenza, de 38 años, fue condenado a 20 años de cárcel y a pagar a los familiares de su víctima $500 en concepto de responsabilidad civil por el delito de violación en menor o incapaz agravada. La víctima es pariente del condenado, quien quedó embarazada, tras lo cual el agresor se dio a la fuga, en Cojutepeque, Cuscatlán.La fiscalía estableció la responsabilidad penal del imputado, mismo que se mantuvo prófugo de la justicia por seis años, después de haber sido declarado en rebeldía.De acuerdo con el dictamen de acusación, la menor fue abusada por primera vez por su progenitor en marzo de 2008, en su casa de habitación. Sigüenza mantenía una relación no muy cercana con sus hijos, ya que se encontraba separado de la madre de ellos.Al quedar embarazada, la víctima fue atendida en el Hospital Nacional Nuestra Señora de Fátima, en Cojutepeque, con parto inmaduro que, según los médicos, se debió a la falta de desarrollo físico y psicológico de la menor.El veredicto condenatorio fue emitido por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque, con base en las pruebas periciales, documentales y testimoniales en su contra presentadas en el juicio. Sigüenza también fue condenado recientemente por otra violación en el Juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador.Mientras, en Metapán, Santa Ana, el Juzgado de Instrucción realizó la audiencia preliminar en contra del exdirector del Centro Escolar Luz Gómez Carlos Ismael Espinoza Durán, de 52 años, quien es procesado por el delito de violación, en perjuicio de una menor de 15 años, cometido a inicios de octubre de 2016.Se desconoce si el proceso pasó a vista pública o el maestro tuvo algún beneficio a la detención provisional.Se intentó conocer la resolución del juez de Instrucción, pero este dijo que el caso fue declarado con reserva total, por lo que no pudo dar ninguna declaración relacionada con el proceso.