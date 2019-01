Reciben denuncias por ventas en colegios privados

El Ministerio de Educación (MINED) ha recibido al menos unas 40 denuncias de colegios privados que obligan a los padres de familia a pagar aranceles no autorizados o a comprar libros, útiles y uniformes en las tiendas de dichas instituciones, lo cual está sancionado por la Ley General de Educación.

El viceministro del ramo, Francisco Castaneda, dijo que el Artículo 113 prohíbe que se obligue a los padres de familia a pagar aranceles que no hayan sido aprobados por la mayoría de la asamblea general de padres de familia. "No pueden obligar a los padres y madres de familia a que compren libros adicionales en las tiendas que funcionan en los colegios o que les etiqueten a qué colegio o qué lugar se deben ir a tomar fotografías o a sacar fotocopias", dijo.

Agregó que han girado instrucciones a la Gerencia de Acreditación del MINED para que revise que no haya abusos. Son 40 denuncias del sector privado y 80 del sector público a las que estarían dando seguimiento a través de las direcciones departamentales de educación y oficinas de transparencia.

Las denuncias tienen que ver en que condicionan la entrega de notas si no pagan tickets de actividades de la institución, exigen libros "que les determinan un precio que no es el que siempre tiene en el mercado nacional; además, cuando se quieren cambiar de centro educativo o de colegio tienen dificultades para recibir sus documentos a cambio de pagar otro tipo de aranceles que crea la institución. Eso no es permitido", agregó Castaneda.

El Artículo 98 de la Ley de Educación tipifica como falta grave el obligar a comprar en la tienda escolar y en el Artículo 100 se establecen las sanciones, que pueden ser multas económicas, suspensión temporal de autorizaciones y hasta su revocatoria.

Castaneda dio ayer las declaraciones en el marco de una visita a una fábrica donde se produce calzado para el paquete escolar. Las escuelas tienen enero para entregar los zapatos, cuya inversión nacional es de $18 millones. Aseguró que el paquete de útiles debe estar entregado a más tardar el 21 de enero, cuando inician las clases.