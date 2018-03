Reclaman a 12 instituciones por violar la ley de ética

Lee también

La Ley de Ética Gubernamental (LEG) establece en el artículo número 25 que toda entidad pública debe tener una comisión de ética. Esa comisión debe ser notificada y evaluada por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG). Sin embargo, de acuerdo con la última actualización de dicha entidad, hay 12 instituciones públicas a las que se reclama por no contar con esta.La Asamblea Legislativa, la Corte de Cuentas de la República y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) son tres de las 12 instituciones que actualmente no tienen la comisión. Esas tres instituciones también han sido señaladas en reiteradas ocasiones por la forma en que actúan, principalmente en el manejo de los fondos públicos. Cabe mencionar que en el caso de la Asamblea Legislativa el último informe del comité de ética con el que cuenta data de 2014.Esa comisión fue dirigida por el diputado Guillermo Mata Bennett, del FMLN. También estaban Rodolfo Parker, del PDC; Douglas Avilés, Cambio Democrático; César García, GANA; y Milena Calderón Sol de Escalón, ARENA.“El tribunal exhorta a los titulares de todos los entes públicos a cumplir la ley y ser parte del esfuerzo de la prevención y combate de la corrupción”, dice el TEG en el comunicado que emitió a través de su cuenta oficial de Twitter.En ese sentido, no se cumple con lo establecido en el artículo 25 de la ley.“Ya el artículo número 26 define que cada comisión de ética estará integrada por tres miembros propietarios que durarán en sus funciones tres años, pudiendo ser reelectos, y habrá tres suplentes que sustituirán a aquellos en los casos de ausencia temporal, excusa o recusación”, se lee en el artículo 26 de la ley de ética.Sobre la falta de comisiones de éticas en las 12 instituciones, el presidente del Tribunal de Ética, Marcel Orestes Posada, se limitó a decir que no podía opinar “porque lo tenía que consultar con el pleno y porque no sabía qué reacción tendrían los funcionarios” de dichas instituciones. Esto pese a que la información sobre las entidades públicas que no tienen comisión ética fue publicada por el mismo tribunal.El tribunal también señaló que hay una falta de cumplimiento en 45 instituciones, que a pesar de tener una comisión, esta se encuentra incompleta. El artículo número 26 de la LEG dice que cada comisión de ética estará integrada por tres miembros propietarios que durarán en sus funciones tres años, pudiendo ser reelectos, y habrá tres suplentes.El diputado Rodolfo Parker, del PDC, lamentó que en la institución no se haya definido hasta el momento la comisión para el período 2015-2018.