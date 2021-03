Reclaman libertad para ex candidato en Yanatique

Habitantes del municipio de Yayantique, en La Unión, realizaron ayer una manifestación frente al Juzgado Especializado de Instrucción, de San Miguel, para solicitar que se agilice el proceso judicial en contra de Franklin Gutiérrez Blanco, excandidato a la alcaldía por el partido GANA, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de financiar a un grupo de exterminio que operaba en diversos municipio de ese departamento.

"Pedimos a las autoridades que hagan justicia, que agilicen el caso, que las investigaciones sean bien claras ", dijo Cristina Hernández, una de las manifestantes.

Por su parte Haydé Blanco, madre del procesado, dijo que su hijo es honesto y pidió su libertad, pues aseguró se encuentra mal de salud, sin dar más detalles.

"Pido a la Justicia que deje libre a mi hijo, él es inocente; si él fuera culpable, no estuviera toda esta gente aquí (manifestándose), él lo único que hace es ayudar a las comunidades, pido justicia, que lo dejen libre, está enfermo", dijo Blanco.

Carlos Baches, otro de los manifestantes aseguró que este tipo de acusaciones contra Blanco iniciaron desde que decidió formar parte de la política, incluso, dijo que en un primer momento habían tratado de culparlo del delito de conspiración y proposición de homicidio, sin embargo, Gutiérrez quedó en libertad.

"Que casualidad que hasta cuando él decide participar en política, deciden meterlo preso, por algo que no había hecho, él como una persona que no debía anda vino de Estados Unidos, se hizo presente a la audiencia pero las autoridades no hicieron lo correcto", expresó.