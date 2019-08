Reclaman medidas a favor de mujeres en plan de seguridad

Lo poco que se conoce del Plan Control Territorial, implementado desde el 20 de junio pasado por el gobierno de Nayib Bukele con la intención de atacar la inseguridad en El Salvador, no demuestra un enfoque dirigido al combate de la violencia contra la mujer, de acuerdo con especialistas en derechos humanos.

Alba Évelyn Cortez, presidenta de la Unión de Mujeres Abogadas Salvadoreñas; y Silvia Juárez, representante del Programa por una Vida sin Violencia para las Mujeres, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), consideran que el Gabinete de Justicia y Seguridad debe ser más claro en las políticas para prevenir la violencia hacia las mujeres.

"Los planes de seguridad tienen que contener medidas para combatir la criminalidad común o social, yo creo que de eso hay mucha información. Pero hay otros tipos de violencia que van dirigidas a ciertas personas por su condición específica; por ejemplo, la violencia contra las mujeres tiene que ser abordada de manera distinta", dijo.

La especialista en derechos de las mujeres aclaró que no señala al Gobierno de no tener un plan para combatir la violencia contra las mujeres, pero detalló que es importante que la población se entere a grandes rasgos de las intenciones de los funcionarios. "Vamos a pedir (al Gobierno) cuáles son las estrategias de seguridad, sin que nos digan cuál es el plan concreto de intervención. Porque tampoco se va a pedir que digan cuándo van a llegar a hacer un operativo. ¿Pero cuáles son las grandes líneas? ¿Cuáles son las líneas estratégicas de ese plan de seguridad? Y debe de incluir el combate a las violencias dirigidas a las personas en condición de vulnerabilidad", cuestionó.

La preocupación, según la académica, radica en que la violencia contra la mujer continúa presente en El Salvador. De hecho, un informe del Ministerio de Justicia y Seguridad reveló en mayo pasado que 2018 se convirtió en el año con más casos de violencia contra la mujer en los últimos cuatro años, con un total de 21,299 hechos.

De acuerdo con estadísticas de ORMUSA, basadas en informes del Instituto de Medicina Legal (IML), entre el 1.º de enero y el 30 de junio de este año, la violencia ha segado la vida de 156 mujeres a escala nacional. La estadística muestra un descenso de 56 asesinatos en comparación con 2018, cuando ocurrieron 212 durante ese mismo periodo.

"En el plan de seguridad no se advierte todavía. (Es) un plan que está pensado en las violencias entre los hombres y para los hombres, no desde un enfoque donde se adviertan las necesidades específicas de inseguridad que viven las mujeres. Creemos que no está claro el enfoque diferencial", opinó la vocera de ORMUSA sobre el plan de seguridad.

De acuerdo con datos de la Policía Nacional Civil (PNC) en poder de ORMUSA, durante el primer trimestre de este año hubo 887 denuncias por delitos sexuales en el país. La mayoría de víctimas son mujeres, con un total de 744 casos (84 %), lo que equivale a que ocho mujeres sufrieron violencia sexual cada día en promedio. Los departamentos con más denuncias son San Salvador (239 denuncias), La Libertad (113), Santa Ana (96) y San Miguel (57).