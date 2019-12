Reclaman mejores condiciones para policías

Mejores condiciones laborales para los trabajadores de la Policía Nacional Civil (PNC) y acompañamiento jurídico en casos contra policías, exigió ayer el Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) durante una manifestación de los agentes y sus familiares.

El secretario general del MTP, Marvin Reyes, dijo que el presidente de la república Nayib Bukele firmó una carta, en enero pasado, para asegurar los derechos de los agentes. Esos compromisos no se han cumplido, pues los policías siguen trabajando hasta 16 horas al día y durmiendo en el suelo, explicó Reyes.

Agregó que lo pactado con el presidente de la República era establecer una "mesa de diálogo" y negociación entre los representantes de los trabajadores de la PNC y las autoridades de la corporación policial. Al principio de la gestión del actual director de la PNC eran recibidos, pero que luego "quizás recibió" órdenes y ya no los atiende, aseguró el dirigente.

"Tenemos un anuncio de un bono, únicamente, lo cual no va al salario y no mejora la calidad de vida, no permite mejorar la condición para un crédito hipotecario, para ahorrar más al AFP", dijo.

Las esposas de los agentes, además, explicaron que están abandonados jurídicamente en procesos dirigidos por fiscales "corruptos" y "antipolicías".

"Nosotras estamos abandonadas, no tenemos ningún apoyo y necesitamos libertad para nuestros esposos que fueron condenados injustamente, sin pruebas. Aquí vale más un marero", explicó una de las mujeres.