Reclaman por mecanismo para distribuir arroz chino en La Unión

Decenas de agricultores del departamento de La Unión se han quejado debido a que no han sido beneficiados con el paquete de arroz proveniente del donativo que realizó al país la República Popular China, que tiene como destino a los afectados por la pasada sequía e inundaciones.

La distribución del "arroz oro" procedente de China inició en la zona oriental el 3 de diciembre pasado, con afectados de San Miguel. El donativo total asiático consta de 3,000 toneladas cúbicas de arroz.

Para el caso de La Unión, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) habilitó dos bodegas para realizar las entregas, una en Santa Rosa de Lima y otra en la cabecera departamental, pero muchos productores agrícolas se han llevado la sorpresa de que no están registrados.

Parte del descontento fue expresado por un grupo de cerca de 20 personas quienes afirman son agricultores del cantón Bobadilla, en San Alejo, a quienes al llegar a la bodega del MAG ubicada en el cantón Sirama les informaron que no aparecían como personas beneficiadas.

"Nosotros perdimos maíz y frijol durante la sequía y las lluvias, pero nos han dicho que no aparecemos en los listados y nosotros nos registramos cuando pasaron haciendo el censo, y también hemos recibido paquete agrícola, y ahora no entendemos por qué no aparecemos para recibir el arroz", expresó Ángela Bonilla, una afectada.

La situación ya es del conocimiento de la asociaciones de agricultores, que señala que no se ha incluido al 100 % de los afectados por las sequías, sino que solo a los que están registrados como beneficiarios del paquete agrícola que entrega el Gobierno, a pesar de que el número de agricultores que siembran por su propia cuenta es mayor. Además, señalan que para las entregas también ha habido criterios políticos, para beneficiar a simpatizantes del FMLN.

"Únicamente le están dando a la gente que fue beneficiada del paquete agrícola, pero hay otra mayoría de agricultores que no reciben ese paquete y que fueron impactados por la sequía y no están siendo incluidos en la distribución del arroz de China", expresó Eliazar de Jesús Benítez, miembro de la Cámara Salvadoreña de Medianos y Pequeños Productores.

La gobernadora de La Unión, Grisia Emérita Hernández, aseguró que la entrega de las bolsas de 25 libras de arroz se ha hecho con base en el censo de productores a quienes el MAG les entregó paquete agrícola, por ser afectados por la pasada sequía. Pero también aseguró se ha incluido a personas que no necesariamente pueden ser agricultores.

"No era para todos los agricultores, sino solo para los que habían perdido por la sequía, porque en La Unión no todos siembran de primera, sino que la mayoría lo hace de postrera. Pero también hemos entregado a otras personas que no han tenido ninguna pérdida, sino que lo hemos hecho por la necesidad que han tenido", expresó la funcionaria.

En La Unión se entregaron un poco más de 2,000 bolsas de arroz como parte de las primeras 1,000 toneladas del grano que llegaron en noviembre.