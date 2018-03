¿Reclusa poseída en San Vicente? Estas son algunas posibles explicaciones del caso

Lee también

Este día se conoció el caso de una mujer recluida en las bartolinas policiales de San Vicente, de quien se dice, presenta signos de estar poseída por un demonio, al igual que otras tres mujeres también dentro del mismo lugar. Fuentes policiales señalaron que la mujer, joven y de complexión delgada, grita incoherencias y cruza sus ojos de forma extraña cuando le da "la crisis", además del hecho de que tres agentes no fueron suficientes para controlarla debido a la fuerza "sobrenatural" que demuestra.



Sin embargo, sobre este caso, podría haber otras explicaciones clínicas y médicas que descartarían la versión sobre un posible fenómeno sobrenatural. Inicialmente, según fuentes policiales, la supuesta endemoniada ha sido identificada como Sandra Yaneth Rivera, de 20 años, quien fue capturada por estar vinculada a agrupaciones terroristas que operan en la zona.



Rivera, hace unos días, presentó fuertes convulsiones y otras reacciones nerviosas que, curiosamente, derivaron en otros tres casos con iguales síntomas, por lo que se procedió a llevarlas a una revisión y atención médica en el Hospital Santa Gertrudis del departamento de San Vicente. Ahí, el reporte médico confirmó que las involucradas padecían un episodio de histeria colectiva a causa de las condiciones de hacinamiento en que se mantienen en bartolinas.



No obstante, sobre esta posible explicación, las mismas fuentes policiales explican que las bartolinas de dicho departamento cuentan con capacidad para albergar a 60 detenidas, contando actualmente con 50 mujeres detenidas, descartando la posibilidad de hacinamiento y las precarias condiciones que esta situación conllevaría. De igual forma, confirman que Rivera está detenida en un área especial para casos de agrupaciones terroristas, por lo que no se produce un hacinamiento de tal gravedad como para ocasionar una reacción nerviosa de este tipo



Iglesia Católica dice esperar a comprobar el caso

Por su parte, José Adelmo Acosta, párroco de la Parroquia El Santuario, siempre en San Vicente, dijo que, aunque no descarta la posibilidad de una posesión demoníaca, antes deben considerarse y descartarse otras posibilidades clínicas para dar un dictamen de este tipo.



Según el religioso, muchas veces, las personas detenidas en bartolinas presentan brotes psicóticos o esquizofrénicos a causa de una dependencia a drogas o sustancias alucinógenas, a las cuales no tienen acceso durante su detención, provocando que el cuerpo reaccione de estas formas violentas y agresivas. Además, el párroco dejó en claro que, por el momento, la Iglesia Católica no intervendrá en el caso hasta descartar todas las posibilidades clínicas y médicas al respecto.



Historia familiar ligada a las prácticas demoníacas

La versión popular del caso, acuñada por algunos pobladores de la zona, sin embargo, es que Rivera es nieta de una antigua practicante de rituales demoníacos. Además, aseguran que la implicada hizo un pacto con el demonio dentro de las bartolinas, lo que desató toda la situación actual. Sin embargo, es una versión que circula entre la población, sin una verificación auténtica por autoridades competentes.



En El Salvador y Centroamérica, los casos de posible posesión demoníaca se han dado a conocer de manera masiva en los pasados días. En noviembre de 2016 se conoció del caso de Julia Esmeralda Mendoza, de 33 años, una mujer que asesinó a sus hijos por estar bajo supuesta influencia demoníaca. La mujer, según testigos, practicaba la brujería y reaccionó de forma violenta luego de que un grupo evangélico quemara sus objetos de brujería. La mujer fue juzgada y enviada a prisión, mientras su caso pasaba a etapa de instrucción formal.



