Recogen firmas para pedir a SECULTURA cierre del Zoológico Nacional

Una petición para cerrar el Parque Zoológico Nacional, firmada por 25,000 personas, será entregada al Gobierno salvadoreño, luego que el hipopótamo Gustavito muriera anoche , tras pasar cuatro días de agonía por un ataque con objetos contundentes y corto punzantes, perpetrado por atacantes no identificados, entre la noche del miércoles y madrugada del jueves.Kevin Ávalos encabeza la iniciativa desde change.org, una "plataforma del mundo para el cambio social", como se lee en la descripción del portal."Luego del atroz e impactante ataque con armas corto punzantes al hipopótamo Gustavito, se exige el cierre inmediato del Zoológico Nacional de El Salvador al dejar en evidencia una vez más la incapacidad del parque nacional y su administración. No queda de más recalcar la condición deplorable en la que se encuentran los animales y las instalaciones, poniendo en riesgo no solo la vida de los animales, sino la vida de quienes visitan el zoológico", dice la petición.En la misma se plantean dos alternativas al cierre "para evitar cerrar fuentes de trabajo".En la primera se propone "convertir el parque Zoológico Nacional en un Parque Familiar con diferentes atracciones temáticas para niños y adultos, restaurantes y diferentes opciones para la recreación".La segunda plantea "transformar el parque Zoológico, en el primer Jardín Botánico de San Salvador".De la meta total (25,000), la iniciativa ya consiguió 23,189 firmas a través de internet. Para participar, las personas deben dejar su nombre con apellidos, un correo electrónico, decir el país al que pertenecen así como la ciudad y, si lo desean, también pueden detallar en un espacio la razón por la que están firmando la petición. Esta puede ser compartida en la red social Facebook para invitar a otros a que apoyen con la causa con la opción de elegir si se publica o no la firma otorgada y un comentario.