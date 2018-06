Recomiendan al FMLN no ponerse en defensa del expresidente

Diversos analistas recomiendan a la dirigencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) no defender, bajo ninguna circunstancia, al expresidente de la república Mauricio Funes ante las acusaciones que ha hecho contra él la Fiscalía General de la República (FGR).

Funes fue el primer presidente de la república que llegó bajo la bandera del FMLN, “el presidente del cambio” se autodenominó en su momento.

El expresidente está asilado en Nicaragua desde 2016. El exmandatario, así como el secretario general del FMLN, Medardo González, afirmaron en diferentes momentos que fue recomendación del partido que pidiera asilo, y alegaron que era víctima de persecución política.

“Tiene una responsabilidad por haber volteado hacia otro lado y por haber recomendado la salida de Funes a Nicaragua... por conveniencia, no deberían defenderlo, eso sería un error fatal ponerse a defender a alguien que tiene tanta evidencia acumulada sobre los actos que se hicieron”, advirtió el director ejecutivo de FUNDE, Roberto Rubio.

El director agregó que si el FMLN no se distancia del tema y colabora para que Funes enfrente en el país un juicio, le puede generar impactos electorales.

A Funes la FGR le atañe el liderato de una “sofisticada” red, según la FGR, de delitos como lavado de dinero, peculado, casos especiales de lavado de dinero y activos y otros delitos.

En total, la Fiscalía dijo que la red sustrajo de cuentas estatales $351,035,400.49. Desde el viernes pasado se conocieron más detalles sobre el mecanismo que utilizaba esta red y hasta el cierre de esta nota no se conocía una postura sobre el tema de los dirigentes del FMLN, a excepción de la jefa de fracción del partido, Nidia Díaz, quien dijo que esperan que tenga un juicio como se debe.

Sobre el silencio que ha mantenido la cúpula del FMLN habló el exmiembro del partido y analista político Roberto Cañas, quien manifestó que sería oportuno conocer un pronunciamiento del partido y que deben colaborar cuanto puedan con la investigación que está desarrollando la FGR.

“Deben dar toda la colaboración para que la Fiscalía pueda hacer la investigación. La Fiscalía, por mandato constitucional, es la llamada a hacer investigación, y todos los demás órganos de Gobierno deben colaborar dando toda la información que sea necesaria... No conozco posición oficial (del FMLN) y ojalá que la den, sería oportuno conocer cuál es la posición. No he oído a ningún personero de la cúpula del FMLN dar un criterio sobre este caso tan escandaloso”, declaró Cañas a este rotativo.