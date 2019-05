Recomiendan no hacer aún la primera siembra

Desde la semana pasada el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) habilitó diferentes bodegas en el departamento de La Unión para que los agricultores beneficiados con el paquete agrícola puedan llegar a retirar la semilla de maíz y los fertilizantes para que puedan sembrar este año. Pero tomando en cuenta las condiciones climáticas de años anteriores, que han derivado en una sequía por más de un mes, este año las autoridades departamentales de Protección Civil están recomendando abstenerse de realizar siembras con las primeras lluvias, para evitar pérdidas de cultivos.

La recomendación se ha dado debido a que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que hay posibilidades de una sequía meteorológica para este año, que podría asentarse a finales de junio y principios de julio, y si los agricultores realizan la siembra corren el riesgo de perder sus cultivos como sucedió en 2018.

"Según el MARN, este año vamos a tener el fenómeno del Niño, y por eso se le está pidiendo a los agricultores que se abstengan de sembrar, porque de lo contrario van a perder la cosecha debido a que nuestro departamento está situado en el corredor seco y siempre es uno de los más afectados", apuntó Grisia Hernández, coordinadora departamental de Protección Civil en La Unión.

A quienes ya recibieron la semilla y el fertilizante la autoridad recomienda que los utilicen para sembrar de postrera, pero no todos están en la disposición de esperar, pues algunos productores manifiestan que por su propia cuenta van a asumir los costos para realizar la primera siembra las próximas semanas.

Otros dicen que ya son conscientes de las condiciones climáticas que en los últimos años han afectado a la zona oriental del país, y particularmente al departamento de La Unión, y prefieren no correr riesgos debido a las pérdidas por sequías pasadas, por esa razón han decido esperar hasta la época de postrera.

"Esto de la sequía nos tiene preocupados y nos han dicho que no hay que sembrar, aunque van a caer tormentas aisladas pero no va a ser suficiente para el cultivo. Por eso yo no me voy a arriesgar, porque ya perdí mi primera siembra el año pasado, y le recomendaría a los demás a que mejor esperemos hasta que nos digan que ya se puede sembrar", comentó Matías Salamanca, uno de los beneficiados con paquete agrícola.

mes al menos duró la sequía el año pasado, lo que dejó grandes pérdidas.