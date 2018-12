Recomiendan se repare vía con más de 20 años dañada

Durante la sesión plenaria del 15 de noviembre de este año los diputados de la Asamblea Legislativa realizaron un recomendable al Ministerio de Obras Públicas (MOP) para que se intervenga la calle antigua que conecta a los municipios de Atiquizaya y Turín, en Ahuachapán, y que tiene más de 20 años de no ser reparada.

De acuerdo con los diputados que integran la comisión de obras públicas, transporte y vivienda, la solicitud hecha al MOP es debido a las constantes quejas de la población de ambos municipios, debido al intransitable estado en la que se encuentra dicha vía.

Los diputados consideraron que la reparación sería de mucho beneficio económico para las comunidades de los municipios, especialmente para los agricultores a quienes se les facilitaría el traslado de sus productos.

Sin embargo, autoridades del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) expresaron que no habían recibido ningún tipo de documentación por parte de la Asamblea Legislativa, por lo que desconocían sobre el tema tratado en la sesión.

Walter Alemán, director ejecutivo de FOVIAL, explicó que deberán esperar la notificación oficial para realizar una inspección y determinar las clases de trabajo que son necesarios para la reparación de la arteria.

"Este recomendable no ha sido notificado oficialmente, solo lo hemos visto en las redes sociales. Debemos de esperar la notificación para poder preparar nuestra inspección y verificar. Me preocupa porque FOVIAL no da mantenimiento a carreteras secundarias de los municipios, pero es después de que seamos notificados que estaremos con la inspección", comentó Alemán.

El director ejecutivo de FOVIAL explicó que desconocía si la arteria en cuestión es una competencia de esa institución, pero que de ser su responsabilidad las reparaciones se realizarían el próximo año.

fue el último año cuando se hizo una intervención de los 3 kilómetros de carretera entre los 2 municipios.