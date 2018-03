Reconocen a reos bien evaluados en PAES 2017

“Me siento muy contento, no me lo esperaba, estudié mucho para esto”, fueron las palabras de Guadalupe Meléndez Alvarado, uno de los 33 privados de libertad que por primera vez recibieron un reconocimiento por parte del Ministerio de Educación (MINED) por haber obtenido una nota sobresaliente en la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES) 2017.

Guadalupe se encuentra en el Centro Penal de Apanteos, en Santa Ana, en donde inició la entrega de reconocimientos. Cumple una pena de 42 años con ocho meses. A la fecha lleva 16 años.

“El objetivo es que los privados de libertad ocupen el tiempo oficiosamente en el estudio, volver más agradables los centros penales, lograr que tengan al final un oficio”.

René Perla, jefe de Aprendizajes de la Dirección Nacional de Educación Media

Inició sus estudios de bachillerato a distancia a través de las Modalidades Flexibles de Educación que imparte el MINED en el Centro Escolar Marco René Revelo, institución educativa adscrita al centro penitenciario, como parte de su proceso de cambio y superación.

Con mucho esfuerzo, según cuenta Meléndez Alvarado, obtuvo una nota en la PAES de 8.58, lo que lo acreditó con el primer lugar en ese centro de cumplimiento de penas.

“Como privados de libertad, anhelamos estar afuera. Esto nos hace méritos (estudiar) no solo en nosotros, sino en nuestras familias, con esto vamos a poder tener mayores oportunidades para reinsertarnos a la sociedad”, manifestó.

José Mauricio Murcia obtuvo una calificación de 8.11, colocándose en el segundo lugar. Él asegura no haber aprovechado la oportunidad de estudiar estando en libertad. Ahora, con esta calificación, se siente orgulloso. “Yo me preparé y estudié con el propósito principal de pasar de grado para lograr una meta que no supimos aprovechar afuera. Esto me ayuda a culminar una de las metas que tuve de pequeño”, afirmó.

Este privado de libertad no pierde la fe. Asegura que si puede contar con la facilidad de seguir estudiando, le gustaría ingresar a estudios superiores y obtener una carrera, sacar una Licenciatura en Matemáticas.

En esta misma línea se encuentra Mauricio Alexánder Escobar Morales, quien obtuvo una calificación de 8.06, quedando en tercer lugar. “Me siento muy contento porque es una meta que me propuse de sacar una nota superior en mi nota institucional”, dijo este reo que tiene una pena de 20 años de prisión.

Emocionado y con el rostro muy serio, comentó que no pierde la esperanza de salir del centro penitenciario y continuar con sus sueños de ser una persona de provecho. “Aquí tenemos esa ventaja de superarnos, darnos una segunda oportunidad; nosotros mismos, aquí adentro, debemos aprovechar el tiempo”, expresó.

Esos resultados son el esfuerzo de un grupo de docentes bien organizados, comprometidos con el rol de ser formadores y de brindar esperanzas hasta al más desamparado de la sociedad.

8

docentes trabajan con 900 privados de libertad.