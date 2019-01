“Reconocen el problema de la corrupción”

La presidenta del Centro de Estudios Jurídicos, Érika Saldaña, dijo que el formato del Segundo Debate Presidencial de ASDER permitió conocer más algunas de las posturas de los candidatos que asistieron: Carlos Calleja, de la Alianza por un Nuevo País; Hugo Martínez, del FMLN, y Josué Alvarado, de VAMOS.

“En este foro sí vimos un formato más de debate, los candidatos iban más dispuestos a cuestionar y criticar al contrincante. Se vio más agresividad y no tanto un formato de exposición de ideas”, afirmó.

Agregó que a su juicio fue un ejercicio bastante exitoso porque se vio un avance en relación a otros foros a los que han asistido solo a exponer sus ideas, “o se han ido por las ramas cuando se les hacen algunas preguntas”. “En esta ocasión la moderadora Glenda Umaña estuvo más atenta a repreguntar, a cuestionar y a encauzar las respuestas”, agregó.

Lo que más destaca la abogada sobre el contenido de las respuestas de los candidatos presidenciales es el énfasis que hicieron en la necesidad de mejorar el combate a la corrupción. “Los tres candidatos reconocieron que la corrupción es el problema más grande que ha enfrentado el país”, indicó.

Además, señaló que algunas propuestas expuestas durante el debate fueron más agresivas, como Josué Alvarado, de VAMOS, que habló de cortar relaciones diplomáticas con Venezuela y Cuba, y Carlos Calleja, de Alianza por un Nuevo País, que dijo que haría una limpieza en entidades del Estado que han sido nidos de corrupción.

“Hugo Martínez manejó mejor la parte institucional, pero se quedó corto en explicar por qué muchas cosas no se hicieron en los gobiernos de los que ha formado parte”, comentó. Por otro lado, lamentó que ninguno de los candidatos abordó a profundidad cómo van a ejecutar los planes que están proponiendo, ni han dicho de forma precisa de dónde saldrá el dinero para poder hacerlo.

“Por ejemplo, Hugo Martínez dijo que subiría las pensiones pero no cómo lo va a financiar, cuando todos sabemos que el sistema está mal. Josué Alvarado habló de muchas cifras, pero no explicaba de dónde las sacaba, y Calleja fue ambiguo en los temas de seguridad, quedó debiendo, hablaba de prevención y represión del delito, pero no explicaba cómo se iba a realizar”, puntualizó.