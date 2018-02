Reconozco que en Mejicanos aún falta mucho por hacer”

Simón Paz busca ganar por segundo periodo consecutivo las elecciones municipales para seguir siendo alcalde de Mejicanos. El funcionario sostiene que uno de los temas más difíciles que enfrentó al asumir la comuna fue la recolección de basura. Asimismo, sostiene que Mejicanos ha mejorado en temas de seguridad y en la organización de las comunidades.

¿Cuáles han sido sus principales proyectos al frente de la alcaldía, y cuáles han sido las dificultades que ha encontrado?

Asumir la conducción de la comuna ha sido todo un reto, porque hay muchas necesidades en Mejicanos. Uno de los mayores retos que encontramos en 2015 fue el tema de la basura. De hecho, hubo la necesidad de declarar emergencia ambiental en el municipio. Uno de mis compromisos fue eliminar los botaderos a cielo abierto, de los cuales encontramos alrededor de 56. En el tema de la recolección de basura aún falta mucho trabajo por hacer. Otra de las apuestas para este periodo, en tema de recolección de basura, es empezar a sensibilizar a la población de tres formas fundamentales: una es la separación de la basura; la otra es el reciclaje, para que esto nos lleve al compostaje. Es una necesidad que la gente conozca estos tres pilares porque Mejicanos produce de 80 a 120 toneladas de basura diarias. Eso implica que el costo mensual por la recolección de basura sea de $270,000.

Vamos a seguir fortaleciendo la organización comunitaria. Esto es parte vital del desarrollo de todo municipio, porque el pueblo organizado también es la solución de los problemas en las comunidades. Una comunidad que no se organiza, es una comunidad muerta porque nadie le va a venir a solucionar los problemas.

¿Cuál es la relación del FMLN con la empresa privada en el municipio de Mejicanos?

Hay un estigma que se viene arrastrando sobre una separación entre el FMLN y la empresa privada. Cuando uno se convierte en alcalde, se trabaja para todo el municipio que incluye diversidad de ideologías y diversidad de religiones. Eso es lo que yo he hecho, y a esto se debe el éxito de Mejicanos. Nosotros con la empresa privada no hemos tenido ningún problema. Hemos hecho reordenamientos en el mercado Zacamil y el casco urbano del municipio, y con esto se favorece a la empresa privada definitivamente porque sus negocios estaban tapados. En Mejicanos no hay industria, y no es que me oponga a eso, pero pienso ¿en qué parte de este municipio puede haber industria con los problemas medioambientales? Por ejemplo, en el caso de Walmart, no se autorizaba el ingreso de la empresa por el deterioro y daño al medio ambiente que la zona iba a sufrir. Claro que Walmart genera ingresos al municipio, pero también hay que ser responsables con el medio ambiente.

¿Cómo se ha abordado el tema de la seguridad en su administración?

Hemos invertido medio millón de dólares en la cancha número 2 de la Zacamil… Este tipo de obras traen aparejado todo un entorno. Nosotros le apostamos por crear espacios de esparcimiento para los jóvenes. Nosotros trabajamos de la mano con las comunidades para que puedan organizarse; porque cuando yo asumí esta administración estaban a la deriva. Este servidor se ha caracterizado por no ser un alcalde de escritorio sino ir al terreno. En materia de seguridad, sería irresponsable decir que en Mejicanos estamos bien; hay mucho trabajo que hacer. La responsabilidad de la alcaldía son las medidas preventivas en contra de la violencia. En 2015, Mejicanos era el segundo municipio más violento a escala nacional. Ahora ya somos el séptimo y eso se debe al tema de la prevención, y también por el accionar de la Policía. En 2015 el total de homicidios en Mejicanos fue 192; en 2016 hubo 135, y en 2017 fue 95. La tendencia ha sido a la baja, pero aún falta mucho por hacer.

¿Cuáles son sus propuestas concretas de trabajo si vuelve a ganar las elecciones municipales?

Nosotros tenemos un proyecto ambicioso que implica convertir el casco (urbano) en una zona peatonal. Esto pasa por remodelar el mercado número 2 al costado nororiente de nuestra alcaldía, y también remodelar el mercado 1. Para el mercado 2 tenemos proyectada la construcción de un parqueo para 100 vehículos en una segunda planta. Ya tenemos el proyecto que cuesta $2.5 millones. Para esto deberemos buscar fondos porque con fondos propios no está a la vuelta de la esquina. Otras de nuestras apuestas son el tema de la recolección de la basura, seguir trabajando con la juventud con espacios de desarrollo y el fortalecimiento del emprendimiento.