Recorre el continente en su bicicleta

José Landeo Mier y Terán, de 31 años, es un peruano radicado en Canadá, país del que partió para aventurarse en un largo viaje a bordo de su bicicleta, y con unas cuantas pertenencias que ha acomodado en bolsas impermeables.

Al viaje también se ha sumado Puna, una perrita que se encontró en México, y que viaja en una caja de madera que acomodó en la parte trasera de su bicicleta.

Según José, inicialmente salió de Canadá hace tres años, pero cuando estaba en México recibió la noticia de que su ciudadanía canadiense había sido aprobada por lo que tuvo que regresar en avión.

Luego debido a la pandemia del covid-19 ya no pudo viajar, pero siempre mantuvo vivo su deseo de reiniciar su recorrido y fue hasta el 28 de agosto del año pasado que pudo hacerlo.

"Salí de nuevo, pero esta vez de la isla de Vancouver rumbo México en el velero de un amigo, y ahí retomé mi viaje por tierras mexicanas", dijo.

Su destino es Perú, de donde es originario. El jueves, José pasó por La Paz, y afirmó que uno de sus platillos favoritos de la comida salvadoreña son las pupusas de loroco y de mora.

"Me he venido aguantando, dije no voy a probar las pupusas en México ni en Guatemala, sino hasta llegar a El Salvador, pasé a Santa Catarina Masahuat, Sonsonate, y pude al fin probarlas", mencionó.