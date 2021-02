Recorte al presupuesto de elecciones complica hacer auditoría internacional

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer, en la reunión que sostuvo con los secretarios de los diferentes partidos políticos, que están considerando ofertas de empresas internacionales para realizar la auditoría del sistema que se implementará para el conteo de votos en las elecciones del próximo 28 de febrero.

Sin embargo, de acuerdo con los magistrados Dora Martínez y Noel Orellana, el obstáculo más grande es el presupuesto de elecciones, que ya se encuentra en marcha y no contemplaba esta inversión.

"Cuando nosotros solicitamos el presupuesto extraordinario para el financiamiento de este evento electoral, dentro de los $55 millones que nosotros habíamos solicitado, iban contemplados los fondos para esa auditoría pero el Ministerio de Hacienda recortó esos recursos, y por consiguiente, se quedó sin fondos", sostuvo Orellana. El presupuesto que se concedió al TSE fue de $45 millones.

Según explicó Orellana, en las consultas que han realizado, hasta el momento, han sido informados de que el costo de este tipo de auditoría asciende a $300 mil.

"De parte de la presidencia (del TSE) se está gestionando una auditoría. En este caso, en la tarde (ayer) se recibo una oferta de una prestigiosa empresa que está valorando los puntos que les hemos dado para hacer la auditoría y que venga una empresa internacional a certificar ese sistema tecnológico. Esperamos que el monto lo podamos cubrir porque también estamos escasos con el presupuesto" explicó por su parte Martínez.

Durante la reunión con los representantes de partidos, Nelson Cárcamo , oficial de enlace de Nuevas Ideas con el TSE, solicitó al Tribunal que se lleve a cabo esta auditoría, pues según él, la tecnología que se utilizará el día de la elección, aún presenta deficiencias y deben ser supervisadas, pues de lo contrario, el proceso electoral generaría desconfianza.

"Pareciera ser que como Tribunal nos estamos oponiendo pero nosotros queremos reiterar que a todos aquellos procesos de fiscalización que vayan de acuerdo a la ley siempre vamos a estar abiertos", argumentó Orella.

Cárcamo, además cuestionó que la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo constatar que en el simulacro el sistema se puso en cero, antes de iniciar el conteo de votos.

"Fue la FGR quien nos manifestó que no pudieron constatar la puesta a cero del sistema. Por eso es que nosotros preguntamos si ustedes pueden constatarlo. Por esa razón nuestra petición es que se permita una auditoría internacional", sostuvo Cárcamo.

Por su parte, el magistrado Guillermo Wellman manifestó: " El sistema tiene todos los candados para evitar hacer un fraude. Me extraña que don Nelson no entienda que aquí se está jugando el prestigio Microsoft, que nos está auditanto. No creo que ellos se vayan a prestar. Aquí viene el Centro de criptología Nacional, dando ciberseguridad (...). Solo vemos el reclamo de Nuevas Ideas y GANA. Aquí no le estamos limitando la libertad de expresión a nadie, pero este órgano colegiado está comprometido con una elección transparente".

Oscar Ortíz, secretario General del FMLN, aseguró que lo más importante es que el sistema sea lo más abierto posible. "Las auditorías nadie las puede negar (...). Lo que quisiera dejar acá es que si hay un partido político que tiene pruebas de que hay posibilidades reales de un fraude, que las presente ante la Fiscalía, y si son sólidas pues estaríamos obligados todos a analizarlas, pero no deberían de ser pura propaganda" .