Recorte del subsidio de agua iniciará en abril: ANDA

El subsidio del agua potable que el Gobierno entrega a los usuarios sufrirá un recorte como parte del plan de ajuste de este beneficio, que el Ejecutivo planifica hacer efectivo para estabilizar nuevamente las finanzas del país.“Se ha determinado por la matriz del Ministerio de Economía que hay apartamentos que están en zonas donde sí se puede pagar el agua”, dijo Marco Fortín, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).La idea es usar la misma base que utilizó el Ministerio de Economía para echar a andar el recorte de subsidio de energía eléctrica y gas licuado. Fortín aseguró que las personas que consuman entre 10 y 20 metros cúbicos al mes no resultarán afectados con el cambio.Sin embargo, si se utiliza la misma lógica que usó Economía, eso dejaría sin subsidio de agua a quienes ya sufrieron el recorte en electricidad y gas. Al respecto, Fortín no quiso detallar cuántas personas podrían resultar afectadas con dicha medida.El funcionario se limitó a señalar que la institución espera reducir el monto mensual del beneficio. “Damos un promedio entre $6.5 y $6.7 millones mensuales en subsidio al agua. No he visto oficialmente la matriz, pero los ahorros pueden andar entre $1.5 o $2 millones al mes para ANDA”, dijo.Fortín aseguró que quienes sí está seguro de que dejarán de gozar de esa ayuda son los habitantes de apartamentos de zonas residenciales, que quizás por ser pocas personas en las viviendas gastan menos de 20 metros cúbicos al mes, pero tienen capacidad de pagar la factura completa de agua.El presidente de ANDA puso un ejemplo: “En vez de pagar $2.29 al mes, ahora van a pagar $7. No he visto la matriz completa; pero esos serían los cambios”.El recorte es un ajuste más al que ocurrió en octubre de 2015, cuando ANDA aumentó la tarifa a los usuarios que consumen más de 20 metros cúbicos de agua potable al mes. La medida fue impuesta de forma escalonada, eso significa que si una familia consume 20 metros cúbicos debe pagar $4.30 (incluyendo el alcantarillado), a razón de 21 centavos de dólar por cada metro cúbico; pero si el consumo sube un metro más, la tarifa se recalcula a 25 centavos para todo el total y no solo para el excedente. Eso se traduce en $7.05 por los 21 metros cúbicos, con todo el alcantarillado (un metro cúbico de agua equivale a cinco barriles).El 74 % de las familias del AMSS consume un promedio de 11.4 metros cúbicos de agua cada mes. Las familias ya consumen agua de forma modesta y apenas arriba del mínimo que demanda la higiene básica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El organismo fija en 8 metros cúbicos el consumo al mes por persona para tener cubierto el mínimo necesario de salubridad.