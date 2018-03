Recrudece violencia en el centro por falta de policías

Lee también

Jaime Óscar Ruiz Rosales, de 38 años, se encontraba prestando su servicio de vigilancia privada entre la 8.ª avenida norte y la 3.ª calle oriente del Centro Histórico de San Salvador cuando un grupo de pandilleros le disparó en varias ocasiones. Ruiz no pudo defenderse con su arma de equipo y falleció en el lugar, mientras que otro hombre que se encontraba en el lugar también fue herido de bala durante el tiroteo, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).Tras el ataque armado, el lesionado fue trasladado hacia un centro de atención médica.Sobre la razón del tiroteo, la policía informó que aún no tiene una hipótesis y tampoco tiene información sobre quiénes podrían ser los atacantes.Comerciantes de la zona que conocían a Ruiz dijeron que era un pandillero retirado y que deja en la orfandad a tres niñas.Los comerciantes también dijeron que la calle es la frontera entre dos pandillas que constantemente se disputan el territorio para extorsionar a más comerciantes ambulantes y a los que tienen establecimientos.Este es el segundo caso de homicidio en menos de una semana. El anterior ocurrió el viernes durante la tarde, cuando fue asesinado otro hombre que no pudo ser identificado en la 6.ª avenida sur y 4.ª calle oriente, frente al parque Libertad.Agentes de la Policía que estaban destacados en el centro aseguraron que la Fuerza de Tarea del Centro Histórico (FTCH) ha sido desarticulada con el traslado masivo de más de 100 agentes, entre enero y febrero, que patrullaban en el centro en conjunto con miembros de la Fuerza Armada.“Nosotros tenemos los memos y los listados de todos los agentes que hemos sido trasladados hacia subdelegaciones y puestos de San Salvador. Después de nuestro traslado no han enviado a nadie a cubrir las zonas. Es una lástima, porque esto explica los homicidios recientes y los que vienen; además, ya habíamos generado confianza en algunos comerciantes que denunciaban a los que cobraban las extorsiones”, dijo un agente que no quiso ser identificado.Otro policía explicó que las principales zonas en las que ahora hay poca presencia policial son en la avenida 29 de Agosto, en los alrededores del mercado Sagrado Corazón, en el mercado Central, en la calle Gerardo Barrios, en los alrededores del parque Libertad y en la calle Arce.El exjefe de la FTCH, Nelson Doñán, por su parte, negó recientemente a este periódico que haya autorizado traslados, y aseguró que la Fuerza de Tarea será fortalecida con más elementos.