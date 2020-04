Recrudecen medidas y amplían la cuarentena

Que sean más duros con quienes circulan en la calle es la orden que recibieron soldados y policías, de parte del presidente de la república, Nayib Bukele.

"He dado instrucción al ministro de la defensa, al director de la Policía, al ministro de seguridad les he dado la instrucción de que sean más duros con la gente en la calle…. No me va a importar ver en las redes sociales ‘ay, me decomisaron el carro’, ‘ay, me doblaron la muñeca’... eso es mucho menos a que se muera su familia o la familia de otro", declaró el presidente de la república anoche en cadena nacional de radio y televisión.

Desde la noche del sábado 21 de marzo, el país se encuentra en una cuarentena domiciliar obligatoria. Aparte, se mantienen las restricciones sobre tres garantías constitucionales: la del libre tránsito, la de no ser obligado a cambiarse de domicilio y la de manifestarse pacíficamente por motivos lícitos. También se está vigente la declaratoria de emergencia nacional.

Bukele se quejó de que hay recurrentes violaciones a la cuarentena. Anoche, casi al terminar la cadena, Bukele informó que la cuarentena se alarga por 15 días más. La decisión, según dijo, queda establecida en el decreto ejecutivo Nº 18.

La apuesta

Para detener el avance de la enfermedad, el presidente anunció un plan para identificar a todos los posibles contagios locales. El proceso implica identificar a los contagiados y a todas las personas con las que tuvo contacto.

Luego los trasladarán a cuartos de cuido donde estarán durante cinco días mientras obtienen los resultados de las pruebas. Si estas resultan negativas podrán volver a casa y seguir con la cuarentena; si resultan positivas serán remitidos a un centro asistencial.

De momento, el presidente dijo que el país se encuentra todavía en la fase 2 de la evolución de la enfermedad.

El Ministerio de Salud informó que un hombre de 41 años que ingresó al país el 15 de marzo procedente de Guatemala fue la cuarta víctima mortal en El Salvador.

El ministro de Salud, Francisco Alabí, informó sobre el cuarto deceso, y de la recuperación de tres pacientes. Hasta ayer a las 8:52 P.M., se registraban 78 casos confirmados a nivel nacional y más de un millón en el mundo.

"Confirmamos la cuarta persona que fallece por #COVID19, un hombre de 41 años que ingresó al país el 15 de marzo procedente de Guatemala. También, anunciamos tres nuevos pacientes recuperados de la enfermedad: dos hombres y una mujer, quienes ya no tienen ningún síntoma", tuiteó el funcionario de salud.