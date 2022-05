Rector UES: dictamen fiscal es contundente en caso acoso laboral

El rector de la Universidad de El Salvador (UES), Roger Arias, aseveró ayer que el dictamen emitido por la Fiscalía Universitaria contra el Secretario de Comunicaciones, Douglas Hernández, es "contundente", porque determina que sí cometió acoso laboral contra dos empleadas del alma máter que lo denunciaron.

Por séptima ocasión, miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) se reunieron ayer para intentar alcanzar un acuerdo para ratificar o rechazar la resolución de la Fiscalía, que solicita sancionar a Hernández por cometer actos de acoso laboral hacia las dos trabajadoras de la Unidad de Comunicaciones, mientras trabajaban con él. No obstante, se suspendió la audiencia.

Los miembros del CSU pidieron a los representantes legales del acusado, a la Fiscalía Universitaria y al abogado de las denunciantes, explicar las pruebas y les ordenó que presenten alegatos para tomar una decisión final.

Arias reconoció que la falta de decisión del CSU para sancionar o no al jefe de comunicaciones genera "mala imagen" ante la población, por lo que han pedido a los miembros no continuar dando votos de abstención con el objetivo de no postergar el proceso interno.

"El dictamen de Fiscalía es claro, es contundente y establece que sí, que se cometió una irregularidad, de acuerdo a nuestro régimen disciplinario; y, por lo tanto, hay que sancionarlo. No puedo emitir opinión sobre la forma en la cuál he votado, pero hemos sido nombrados para cumplir y hacer cumplir la ley", dijo el rector ante la pregunta de LA PRENSA GRÁFICA sobre si el expediente de la Fiscalía Universitaria confirma que Hernández cometió actos de acoso laboral.

El rector también indicó que la "amistad no debe interferir en la decisión". "Cada uno de nosotros (miembros del CSU) es un juez, y el juez no está ni para salvar amigos ni condenar enemigos", agregó.

SINCONOCIMIENTO DE CAUSA

El abogado de las denunciantes, Rafael Trejo, indicó que esta es la primera vez que miembros del CSU piden pruebas, y criticó que pidan estas explicaciones sobre el caso porque ellos han tenido acceso a los expedientes del proceso desde que la Fiscalía Universitaria cerró el proceso en diciembre de 2019.

"Todo este tiempo han estado solo votando sin tener conocimiento de la causa. La Fiscalía presentó el dictamen desde diciembre de 2019 a los miembros del Consejo y entiendo que todos recibieron un legajo del expediente, pero una cosa es recibir un dictamen y otra cosa es conocerlo, entender y tomar una decisión", manifestó Trejo.

El representante de las víctimas dijo que el proceso está avanzando luego de que este medio hizo público el caso. El próximo jueves 2 de junio los miembros del CSU se reunirán para continuar la discusión e intentar emitir un fallo.

Las dos empleadas que laboraban en la Secretaría de Comunicaciones afirmaron ser víctimas de actos de acoso laboral, discriminación y bulliyng verbal por parte de la jefatura. Ambas interpusieron la denuncia ante la Fiscalía universitaria en octubre de 2018.

Antes de que las víctimas denunciaran ante el CSU, y un año después de que inició el proceso, hubo al menos 10 personas más (seis mujeres y 4 hombres) que pidieron traslado desde la Secretaría de Comunicaciones, porque habrían sufrido maltratos de parte Hernández, afirmó una fuente. Temen que el caso quede en la impunidad, debido a que "hay amigos del funcionario en el CSU".

Hernández no solo está acusado de acoso laboral ante la Fiscalía Universitaria de la UES, sino que además suma una denuncia, por violación, ante la Fiscalía General de la República (FGR), según consta en un documento fiscal en poder de este periódico, cuyo número de referencia es el 258-UDMM-2020-SS.

El expediente que contiene la acusación de violación está certificado por la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez y Adolescencia de la FGR.

Los detalles del caso tienen reserva decretada por la Fiscalía Universitaria, han informado fuentes de la UES que temen que el caso quede en la impunidad.