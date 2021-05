Rector de la UCA: "es usurpación de poder"

"Rechazamos rotundamente las acciones de la Asamblea Legislativa, porque ponen en riesgo la paz y el bienestar de los salvadoreños". Con esa frase el rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Andreu Oliva, inició una conferencia en la que más de 50 organizaciones de la sociedad civil reiteraron su decisión de no reconocer a la nueva Sala de lo Constitucional y al nuevo Fiscal General de la República.

Oliva dijo que el país está en riesgo tras la no separación de poderes, ya que al tener una Sala y una Fiscalía General sumisos a lo dictado por la Presidencia, el Órgano Judicial pierde independencia.

"No podemos reconocer a la Sala que nombraron, que no es una Sala sino que es una usurpación de un poder que no les corresponde. Tampoco podemos reconocer a la fiscalía general", mencionó Oliva.

A través de un comunicado, representantes de 54 organizaciones sociales expresaron su inconformidad con el ataque que el fin de semana protagonizaron la Asamblea Legislativa junto a la Presidencia de la República contra el Órgano Judicial, específicamente contra la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía General de la República.

"En estos momentos no se trata de defender personas concretas; se trata de defender el Estado de derecho que garantiza los derechos humanos de toda la población", denunciaron.

Las organizaciones exigieron a la Asamblea Legislativa dar marcha atrás y que "restauren el orden democrático".

También pidieron a la población que reaccione respecto a lo que está sucediendo. "Están usurpando funciones, no queremos llegar a los años 80 donde un partido dominaba la Sala de lo Constitucional, la Corte, la Fiscalía y hacía lo que quería con nuestra población", cuestionó Ovidio Mauricio, de la organización Tutela Legal María Julia Hernández.

Según Oliva, con la destitución del fiscal anterior y la imposición de uno nuevo han intentado tener un funcionario afín a ellos y que no persiga ninguna de las investigaciones abiertas. "Tener un fiscal a favor es que el Gobierno no será acusado de corrupción, ni de violación a la Constitución y no cumplir las leyes. Algo que ha hecho durante un año y seis meses; tener un fiscal a su favor es buscar y hacer un pacto por la impunidad", enfatizó Oliva.