Recuento de un año sin Sala de lo Constitucional

Golpe a la institucionalidad es el concepto que define lo ocurrido 365 días atrás cuando el 1 de mayo de 2021, 64 diputados plegados al oficialismo destituyeron, sin que se cumpliera el debido proceso, a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, así como al fiscal general de la República, Raúl Melara.

"La Asamblea los eligió, la Asamblea los puede quitar del cargo", fue el argumento usado por los legisladores que ese día asumían sus cargos.

José Armando Pineda Navas (entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia) y los magistrados propietarios Aldo Enrique Cáder, Carlos Sergio Avilés, Carlos Ernesto Sánchez y Marina de Jesús Marenco fueron los destituidos. En su lugar fueron impuestos José Ángel Chacón, un asesor de la Secretaría Jurídica de la Presidencia; Luis Javier Suárez Magaña, exgerente de operaciones en la SIGET; Elsy Dueñas, protagonista, en 2013, de una serie de ataques contra la entonces Sala de lo Constitucional; y Óscar Alberto López Jérez, un abogado amigo del diputado Guillermo Gallegos, líder de GANA.

"Lo que se está haciendo esta noche, con una mayoría que el pueblo les dio, es un golpe de Estado", cuestionó, por su parte, la oposición por medio del jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, mientras que Johnny Wright Sol criticó la decisión: "Vaya manera de celebrarlo (el Bicentenario de la Independencia), sembrando un revanchismo. Ir en contra de los magistrados no tiene sustento ni peso. Con esta sed de venganza consuman lo que el presidente comenzó el 9 de febrero (2020)", en referencia a la fecha en la que Bukele ingresó escoltado por militares a la Asamblea Legislativa luego que fuera convocada una sesión plenaria extraordinaria por el Consejo de Ministros para que se aprobara un préstamo de $109 millones para la fase II del Plan Control Territorial.

Sin embargo, los diputados oficialistas, junto a sus aliados (GANA, PDC, y PCN), que en conjunto suman 64 votos, aseguraron que los magistrados de la Sala son los que habían cometido un "fraude a la Constitución" a través de sentencias emitidas durante la cuarentena por covid-19 y que, según ellos, buscaban afectar al Ejecutivo.

Mas las resoluciones de la Sala, afectaron decretos ejecutivos que buscaban, fuera de la Constitución, contener el avance del virus a través de la suspensión de derechos constitucionales como el libre tránsito o el ingreso de salvadoreños al país; o realizar compras de emergencia sin verificación de entes contralores del Estado.

La remoción del ex fiscal general, Raúl Melara, tuvo acción minutos después bajo el argumento que "pone el interés particular sobre el general", además de haberlo señalado de tener vinculación partidaria por lo que no se garantizaba una labor independiente.

En su lugar, los diputados impusieron al abogado Rodolfo Delgado como fiscal general, quien casi un año después fue electo para el periodo 2022-2025.

Desde entonces, es constante escuchar que "la separación de poderes" es un principio que no se reconoce en El Salvador, al que incluso el Índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist pasó de "democracia defectuosa" a un "régimen híbrido", el cual define gobiernos que por sus características no son democracias plenas, pero tampoco dictaduras.

La restitución del Estado de derecho fue solicitado desde la comunidad internacional por medio de organizaciones, entes internacionales como la Unión Europea. Bukele, a su manera, intentó explicar lo sucedido.

Tres días después del golpe, recibió en Casa Presidencial al cuerpo diplomático acreditado en El Salvador, con la excepción del encargado de negocios de Estados Unidos, y entonces jefe de la misión diplomática del país norteamericano en El Salvador, Brendan O’Brien. Bukele dio su versión de los hechos, pero no convenció. De hecho, disgustó.

La reunión, según dijeron varios embajadores en redes sociales, había sido convocada con carácter de confidencialidad. Sin embargo, Bukele incumplió el trato y dicha reunión fue transmitida en cadena nacional de radio y televisión.

"Gracias presidente @nayibbukele por poner en cadena nacional una reunión privada que tuvimos ayer. El próximo día 9 de mayo es el día de Europa y emitimos un excelente programa en @canal33tv ¡Exijo cadena nacional!", tuiteó Andreu Bassol, entonces embajador de la Unión Europea en El Salvador.

"Lamento informar que la transmisión en cadena nacional del presidente Bukele, de una reunión efectuada el día de ayer, no se compatibiliza con los acuerdos previos de que era sin prensa y privada", divulgó, por su parte, el embajador de Chile en El Salvador, Renato Sepúlveda, en Twitter.

Más tarde, el Departamento de Estado de Estados Unidos, el cual designó como Enviado Especial a Ricardo Zúñiga, para que conociera sobre la problemática, sentó postura.

"No estamos de acuerdo con la decisión tomada por la Asamblea... lo mejor sería restaurar la situación que existía el 30 de abril", expresó en su momento Zúñiga, quien además dijo que la decisión "no fue apegada a la Constitución".

Un año después, Bukele y el oficialismo han desoído todos los llamados para reinstaurar el Estado de derecho.