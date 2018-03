Recuerdan a las víctimas del deslave en Las Colinas a 16 años de la tragedia

Lee también

Este viernes se cumplen 16 años de que un deslave desencadenado por un terremoto arrasó la zona de Las Colinas, en Santa Tecla. Ayer decenas de salvadoreños se reunieron en la zona donde ocurrió el desastre para realizar una misa en conmemoración de las víctimas de la tragedia.La misa fue oficializada por monseñor José Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador, y asistieron algunos funcionarios, entre ellos el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, que fue alcalde de Santa Tecla durante los terremotos.“Este día estamos conmemorando los 16 años de la tragedia de 2001, siempre lo hacemos el segundo domingo de enero”, explicó Alejandro Flores, presidente de la ADESCO La Colina II.Además, asistieron familiares de las víctimas. “Mi hija se llamaba Mónica Tatiana, el niño era Jorge Alfredo Rodríguez, igual que el esposo (de la hija), mi sobrino se llama Julio Enrique, y también estaba la suegra de mi hija, los cinco fallecieron”, expresó Ana de Fernández, que asistió a la misa.El terremoto que afectó al país el 13 de enero de 2001 fue de 7.6 grados con una duración de 45 segundos en la escala de Richter y provocó una cifra estimada de muertos de 944 según el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET); de ellos, más de la mitad eran habitantes de Las Colinas, en Santa Tecla.El deslave sucedió cuando un alud de 150,000 metros cúbicos de tierra se desprendió de la cordillera del Bálsamo, lo que sepultó cerca de 200 casas en la zona. Los familiares recuerdan el desastre.“Es difícil, porque uno de padre siempre espera que se va a ir después de los hijos, pero a nosotros nos tocó enterrar a la hija, al nieto, a un sobrino y el esposo de mi hija y la suegra de mi hija”, afirmó Ana y agregó: “Mi hija era tan especial con ellos, que Dios se los quiso llevar a los tres juntos, se fueron todos hasta con el perro”.Ana explicó que su nieto, de 10 años, tenía que ir a un entreno de deporte, pero no quiso asistir y por eso estaba en casa.“Mi esposo habló con el niño el sábado como a las 7 de la mañana. Yo no levanté el teléfono, solo él habló y ese día le dijo no a la vida, porque él se hubiera salvado junto con la mamá y la abuela si hubiera aceptado ir al entreno que tenía”, recordó Ana.El presidente de la ADESCO explicó que los propietarios de los terrenos entregaron las tierras porque se iba a construir en la zona un parque memorial, no obstante, eso no sucedió, por lo que asistirán a la comisión de legislación de la Asamblea Legislativa para abordar el tema.“El parque memorial no era lo que la gente quería, además era inviable, porque el parque no puede ser un mosaico de lotecitos”, dijo.El problema fue que no todos entregaron sus terrenos. De hecho explicó que en muchos casos la entrega se hizo porque a cambio los familiares recibieron 75,000 colones ($8,571.43) que los necesitaban para costear los gastos funerarios.En agosto de 2016 se aprobó un decreto para que la Fundación Tecleña pro Medio Ambiente devolviera los terrenos; sin embargo, esto aún no ha pasado. Esta fundación también asistirá a la comisión el miércoles.