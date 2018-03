¿Recuerdas a Dante? Así de saludable luce ahora tras su operación

¡¡¡¡¡¡¡SALVAMOS A DANTE!!!!!! Que lo sepa TODO EL MUNDOOOOOOOOO ❤❤❤❤ Era un bebé que tenía solo 6 meses de vida por que su hígado no funcionaba bien y se necesitaban más $200,000 para sacarlo del país y poder hacerle una operación especial. Gracias a cada una de las personas que ayudaron a hacer este sueño realidad ❤❤ DANTE VIVIRÁ POR MUCHOOOOOOO. Milagro de Dios ¡¡¡¡¡SALVAMOS A DANTE!!!!!!! A post shared by Majo Alger 33 (@majo_alger) on Mar 30, 2017 at 8:35am PDT

Dante, el niño que desde finales de 2015 urgía un trasplante de hígado y para quien sus padres solicitaron exhaustivamente la ayuda de los salvadoreños, actualmente luce muy repuesto y saludable, luego de haber sido operado en noviembre de 2016 fuera del país , ya que en El Salvador no se realizan este tipo de intervenciones quirúrgicas.Hoy fue compartida una fotografía comparativa del bebé en la página de Facebook que fue habilitada para dar a conocer todo lo relacionado con sus avances: "Salvemos a Dante" , así como en la cuenta de Instagram de la presentadora salvadoreña María José Alger. En los comentarios, algunas personas incluso opinan que parece un niño diferente."Ahora vi que alguien dudó que fuera el mismo niño y eso no tiene precio. No me ofendo, al contrario, me sorprende lo enormemente grande que Dios obró en Dante", escribió su madre, Briggith Abarca, en la publicación.El 29 de noviembre del año pasado se dio a conocer, a través de Facebook, que la operación se había llevado a cabo con éxito y que Dante saldría pronto de cuidados intensivos. También se encontraba en recuperación Briggith, quien donó parte de su hígado al menor de edad.En octubre de 2015, en el Hospital de Niños Benjamín Bloom, le diagnosticaron el síndrome de Alagille (SA) y cirrosis hepática, después de 15 meses de análisis. Se necesitaban aproximadamente $250,000 para poder hacer el trasplante de hígado en un hospital del extranjero. Para esa fecha, el tiempo de vida de Dante se reducía a alrededor de seis meses, si no se hacía la operación que finalmente fue posible. Los padres del pequeño buscaron ayuda a través de las redes sociales, los medios de comunicación y además realizaron diversos eventos de apoyo A partir de su recuperación la página de Facebook está llena de fotografías y videos de Dante, sano y salvo, los cuales te compartimos a continuación. Además, Briggith envió a Majo Alger una postal para agradecerle por su apoyo y hacerle saber que se encuentran muy bien en Pittsburgh. La conductora de televisión la compartió con LA PRENSA GRÁFICA: