Red de Saca movió $320 mill en 14 cuentas: FGR

Lee también

La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a los tribunales al expresidente Elías Antonio Saca y seis de sus colaboradores, en noviembre pasado, para probar que el exmandatario lideraba una estructura que movió $246,224,272.77 desde cuentas del Estado hacia 14 cuentas vinculadas a tres de sus exfuncionarios. Una segunda etapa de este mismo caso fue judicializada a penas la semana pasada, sumándose al proceso otros 17 imputados. Con la totalización de 24 imputados para este caso, también el monto cambió, y establecieron que realmente los acusados sacaron $320,057,291.88 de esas 14 cuentas.Los fiscales determinaron el movimiento de $320 millones en esas cuentas, por algo que denominaron estratificación del lavado de dinero, que consiste en seguir la pista del dinero desde la separación de su fuente lícita, hacia una serie de transacciones financieras que tenían como objetivo desdibujar la transacción.La Fiscalía explica la diferencia de los $246 millones iniciales con los $320 millones de la segunda etapa debido a que “en unos casos el beneficiario del cheque lo remesó a su cuenta bancaria o a nombre de un tercero, y en otras ocasiones los cheques se presentaron en caja de la agencia bancaria en la que se tenía la cuenta, para cobrarlo en efectivo”. La FGR apunta que del total del dinero movilizado, $72.5 millones fueron depositados por abono a cuenta, $180.4 millones se retiraron en efectivo y no han podido determinar la manera en que se sacaron $66.8 millones. Los investigadores acotaron en la investigación que al momento de establecer estas nuevas cifras no contaban con todos los respaldos bancarios, por lo que el monto puede variar en la próxima etapa del caso.En la presentación de la segunda etapa del caso Destape a la Corrupción a los tribunales, la Fiscalía presentó la existencia de 226 movimientos de retiro de dinero a nombre de varias empresas y personas naturales. En las cuentas encontraron varias transacciones para sacar dinero desde $167 millones, a nombre de una sola persona, hasta retiros de $500.Algunas compraventas son las que aparecen en el centro de la investigación del desvío de fondos, porque son sospechosas. Por ejemplo, la Fiscalía acreditó en su investigación que la compra que realizó el expresidente Saca, a través de dos de sus empresas, de la mayoría de acciones de la sociedad ABC FM “supone una forma o mecanismo para encubrir el origen ilícito de los fondos que se utilizó para su adquisición, y de esta manera integrar parte del dinero que fue obtenido de manera ilegal”, según se lee en el requerimiento llevado al Juzgado Séptimo de Paz.La Fiscalía determinó que el expresidente Saca utilizó dinero de la cuenta del Tesoro Nacional, que fue sacado desde ahí y luego triangulado hacia sus sociedades, para establecer un mutuo de compraventa de ABC FM en 2009, con el actual presidente de GANA, José Andrés Rovira, quien en ese momento era accionista de la empresa, junto a la madre de su hijo, Sonia Soto Ramírez.En la investigación fiscal se muestra que en el momento de la compra la empresa ABC FM tenía un patrimonio valorado en $32,670.64, por lo que cada una de las 3,300 acciones tenía un precio de mercado de $9.90. Las sociedades del expresidente Saca pagaron $447.81 por 2,970 de las 3,300 acciones, lo cual suma un pago total de $1.3 millones.Según la Fiscalía, producto de la venta de la empresa el actual presidente de GANA recibió $340,000 el 28 de diciembre de 2009; y Soto Ramírez recibió un cheque por $990,000 en enero de 2010.Rovira dijo a LA PRENSA GRÁFICA que hasta la fecha él no tenía idea del origen de los fondos que recibió en ese negocio. Además afirmó que el precio obedece a que en la compraventa incluyeron 10 antenas repetidoras y la concesión de la frecuencia.“Nosotros fijamos el precio y ellos dijeron que sí... Se vendieron 10 antenas y cada una te cuesta entre $75,000 y $100,000. Las acciones nunca se valoraron porque la emisora iba teniendo pérdidas”, aseguró.La Fiscalía señala en su investigación que los $990,000 que recibió la mujer de parte del expresidente Saca en concepto de la venta de acciones de ABC FM fueron depositados en la cuenta de la empresa ANDCAR, S. A. de C. V., la cual es también propiedad de Rovira y de la misma Soto Ramírez.El presidente de GANA afirmó que ANDCAR se dedica actualmente a la “compra, arrendamiento y financiamiento de propiedades”. La cuenta bancaria a nombre de esta sociedad, según el requerimiento fiscal, reporta emisión de cheques a nombre de Rovira por $991,877.93 entre enero y septiembre de 2010.Entre los beneficiarios de los cheques emitidos por la cuenta de ANDCAR en 2010 está el empresario Hérbert Saca Vides, a quien le dieron $10,000 en concepto de la compra de un carro y tres empresarios del departamento de Chalatenango que recibieron aproximadamente $120,000, cantidad que, según el presidente de GANA, fue emitida en concepto de créditos con hipotecas, los cuales se pagaron.En otra transacción no relacionada con al radio ABC, pero que son parte de los hallazgos de la Fiscalía, esta determinó que no hay documentación de respaldo que justifique el depósito de $85,000 realizado por Hérbert Saca, primo del expresidente, a una cuenta del exmandatario (marzo 2007). La importadora de automóviles de Saca Vides fue allanada el año pasado, porque la FGR sospechaba de irregularidades en la compraventa de algunos vehículos.La Fiscalía señala en su investigación que los estados financieros de Samix de 2010 mostraron una cuenta por pagar en concepto de un préstamo que el expresidente Saca le hizo al grupo, por $1,330,000, con el cual -según la auditoría de la firma Tóchez Fernández Limitada- se realizó compraventa de acciones por parte de Grupo Samix a Soto Ramírez.En la segunda etapa del caso Saca, la Fiscalía capturó a Milton Romeo Avilés Cruz, auditor de Tóchez Fernández, quien presuntamente aprobó varias auditorías y pasó desapercibida una serie de irregularidades en los documentos contables de Grupo Samix, lo que según los investigadores, ayudó a ocultar el delito de lavado de dinero.Durante el período en que se dio la compraventa no se registró ninguna transacción de Saca hacia Samix, razón por la cual la Fiscalía duda de la existencia de ese préstamo. Según la investigación: “se deduce que se trata de una operación simulada, con el objetivo de legalizar una deuda que posteriormente la sociedad Samix le cancelaría al señor Saca”.La Fiscalía también señala que la Sociedad Promotora de Comunicaciones, una de las empresas de Saca vinculadas al caso, recibió ingresos no gravados por prestación de servicios en el exterior con otras dos empresas que, según la Fiscalía, “genera sospecha por una posible relación comercial simulada”, pues se establece con base en recibos que “no cumplen con los requisitos legales y técnicos para sustentar una operación de esta naturaleza”.La documentación donde se describen estos hallazgos ingresó al Juzgado Séptimo de Paz, que el pasado martes envió a prisión a 10 nuevos acusados y dio medidas sustitutivas a otros, como la ex primera dama Ana Ligia Mixco y personas vinculadas a tres agencias de publicidad.