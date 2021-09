Reducción de violencia no está ligada a planes gubernamentales

La reducción de la violencia a nivel nacional se comporta de manera similar a los índices de los 22 municipios priorizados por el Plan Control Territorial (PCT), según indicadores que fueron analizados por la Plataforma de Seguridad Ciudadana y que les permite concluir que no hay ningún dato concreto que vincule las acciones estatales con el descenso delictivo.

Las cifras de las instituciones del Estado reflejan un descenso en cuanto a delitos como los homicidios, pero analistas de seguridad pública sugieren que no se debe al Plan Control Territorial, y que es necesario analizar otros factores.

Verónica Reyna, integrante de la Plataforma por la Seguridad Ciudadana (PSC) encargada del estudio, explica que la intervención de violencia que ha realizado el Gobierno debería tener un impacto diferenciado respecto al resto del país, pues se habla de lugares donde, se supone, las instituciones están realizando una mayor labor para contrarrestar la criminalidad.

“No hemos encontrado ningún indicador que vincule acciones del gobierno con la reducción de los delitos como homicidio, extorsión, feminicidio y otros”.



Verónica Reyna, Plataforma Seg. Ciudadana.

"Puede que exista información, pero, a partir de la medición de los 40 indicadores estudiados, no se logra evidenciar lo que esté generando la reducción de violencia delictiva y quién lo esté haciendo lo logra en todo el país. Es algo que ya se había dicho desde el periodismo y organizaciones sociales. Eso implica que lo que está haciendo el Gobierno con el control de los territorios pareciera que no es lo que provoca esta reducción, pues no hemos identificado qué acción concreta del Estado pudiera tener una vinculación directa con la reducción de delitos", enfatiza.

Esto lo vinculan también con que en el análisis tampoco pudieron ser observadas acciones de prevención de violencia, hechos directos en el territorio, que pudieran reflejar alguna diferencia de la intervención estatal, porque no fue reportada la información suficiente por parte de estas instituciones.

Al mismo, Reyna asevera que no hay ningún elemento que pareciera decir que está mejorando la intervención estatal en el territorio: "Pero sí pareciera que alguien, que ha cometido delitos de manera sistemática ha decidido dejar de hacerlo, al menos no en la misma proporción que antes, en un ámbito nacional. La única estructura que yo conozco que tiene esa capacidad de reducir o incrementar la violencia y que tiene presencia a nacional son las pandillas".

Según los investigadores, existen investigaciones de medios de comunicación que denuncian una posible relación del gobierno con las pandillas. Mientras tanto funcionarios de instituciones encargadas de la seguridad pública continúan destacando que la baja de los homicidios y otros delitos son resultado únicamente del PCT.

Al respecto, las desapariciones y los hallazgos de cadáveres siguen siendo frecuentes y publicados en redes sociales. Sumado a esto, cada vez se vuelve más difícil que estas entidades proporcionen información al respecto. Esto ha sido denunciado también por diferentes medios y organizaciones de la sociedad civil que velan por los derechos de la población salvadoreña.