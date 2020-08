Reducción drástica de covid-19 en El Salvador inició en julio, antes que el Gobierno lo anunciara, dice Colegio Médico

El presidente del Colegio Médico Milton Brizuela cuestionó nuevamente este viernes las estadísticas de casos de coronavirus en El Salvador. "No confiamos en los datos oficiales del Gobierno, y solo el Colegio Médico... por la forma en que se han presentado, no hace pensar que sean tan objetivos", expuso.

Sobre la disminución de casos, Brizuela dijo que el gremio notó la tendencia de la disminución aproximadamente en la segunda semana de julio, unas dos semanas antes de que el Gobierno lo dijera en sus cifras oficiales, es decir, que la "tendencia marcada de disminución de casos en casi todos los establecimientos de salud" públicos y privados inició hace "un poco más de un mes".

Dijo que no podrían identificar a qué se debe exactamente la disminución drástica porque no han tenido acceso a la información más que a "la oficial, la cual genera dudas y no tenemos credibilidad de ella"; pero manifestó que podría ser debido a varios factores, entre ellos el cumplimiento de la población a la cuarentena, el uso de mascarillas y el aseo de las manos.

Por otra parte, dijo que "hemos tenido una reapetura desordenada" y que el decreto 661 que el presidente Nayib Bukele debe publicarlo como ley de la República por orden de la Sala de lo Constitucional contiene herramientas valiosas que si se usan adecuadamente pueden ayudar. "Ya debería ser ley de la República... el país necesita una herramienta legal, aquí debería existir mayor madurez de parte de nuestros gobernantes, porque esas herramientas les servirían a ellos", consideró.

Además, criticó que "se ha invertido más en publicidad que en educar a la población" sobre la pandemia. "No hemos visto un plan estructurado que se desarrolle. Lo último que escuchamos de parte del presidente de la República fueron siete medidas las cuales algunas no tienen base científica y pueden ser hasta contraproducentes, como la medida del carnet de inmunidad que ahora se ha comprobado que no hay inmunidad permanente", mencionó.

Brizuela dijo que por ahora es difícil predecir si existiría una segunda ola de contagios en El Salvador y si sería peor que la primera. "Esperemos que no, desearíamos que no hubiera un rebrote", dijo. Al mismo tiempo, recordó que si bien la reapertura total fue esta semana, el 70 % de los salvadoreños perciben sus ingresos del sector informal y ellos salieron mucho antes, movilizándose en condiciones mucho más riesgosas por la falta de transporte público. "Hemos observado que la gente andaba en la calle, el cambio que se ha visto esta semana no ha sido abismal".

Respecto a las 2,500 pruebas diarias de covid-19 que el Gobierno afirma realiza diariamente, Brizuela dijo que solamente conocen de las 300 que realizan mediante las unidades móviles pero desconocen a quiénes les aplican las otras 2,200. "Sería bueno conocerlo porque a los técnicos les daría la posibilidad de conocer cuáles son los sitios donde hay más casos", indicó.

Por otro lado, dijo que con base al número de entierros con protocolo de covid-19 realizados en el país estiman que la cifra de fallecidos es ocho veces mayor a la que refleja el Gobierno, es decir, arriba de las 5,000 muertes. "Muchos de esos pacientes, aunque presentaron cuadros de covid, nunca se les tomó pruebas", dijo. "Lógicamente tenemos que respetar las cifras oficiales y es lo que se reporta en el mundo, probablemente el objetivo sea ese, que a nivel mundial el país se vea como que el manejo de la pandemia ha sido ideal, exitoso", agregó.

Brizuela dijo que "una vez se haya estabilizado la situación en el país se va a dar un informe a la nación de cuál ha sido la observación desde el Colegio Médico" sobre la pandemia en El Salvador. "Ha habido errores, lamentablemente el Gobierno no los ha aceptado", mencionó.

Expuso que por el momento no pueden dar una opinión sobre el Hospital El Salvador porque no han tenido acceso a las instalaciones y la mayoría de médicos que trabajan ahí tienen temor de compartir información. "Los han presionado para que mantengan como secreto la forma en que se está trabajando dentro del hospital", dijo.

Contó que el Colegio Médico tiene un convenio con la Corte de Cuentas de la República (CCR) con el cual harán una visita de campo al Hospital El Salvador para observar y decir de forma imparcial qué es lo que tiene y lo que no.

Mientras tanto, dijo que "el Hospital no tiene todo lo que se ha ofrecido", como la capacidad de atender "mil unidades de cuidados intensivos que el presidente ha reiterado que tiene".

"Recién inaugurado el Hospital El Salvador les pidieron (en el Hospital Zacamil) que trasladaran a pacientes estables y que no necesitaran oxigenoterapia... lógicamente a ese paciente se iba a dar alta más tempranamente y se podía utilizar en ese sentido", dijo.

"Nosotros sí quisiéramos que tuviera esa cantidad de camas, que se tuviera suficiente personal para atender a los pacientes como lo merecen, que el Hospital se pudiera llamar hospital, porque tener un ala de UCI pero no tengo todo el soporte o servicios adicionales que conlleva el funcionamiento del hospital, es complicado llamarle de esa forma", expresó Brizuela.

Agregó que "difícilmente" se le puede llamar hospital si no posee laboratorio clínico, rayos x, área de lavandería y calderas para procesar el equipo quirúrgico, entre otros.

