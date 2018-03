Reducción en fondos para H. ex-Maternidad

Lee también

La propuesta para los gastos del Hospital Nacional de la Mujer muestra una reducción de aproximadamente 6.1 % en comparación con el año pasado, de acuerdo a la información que provee el Ministerio de Hacienda (MH). Esta baja en la distribución de los fondos no incluye a los salarios del hospital.El proyecto de presupuesto que envió el MH para ocupar este año muestra que el referido hospital nacional, que lleva el nombre de la exministra Isabel Rodríguez, tiene asignados $16.8 millones para este año, cuando en 2016 los diputados votaron por asignarle $17.9 millones. Así, entre un plan de gastos y el otro, la baja es de $1.1 millones.Los diputados no votaron por el proyecto de presupuesto que había enviado Hacienda para este año, así que de manera automática comienza a funcionar el mismo de 2016. Así lo establece la ley.Durante los últimos años, se movieron del Hospital de Maternidad, que estaba enfrente del 1.º de Mayo (del ISSS) al Nacional de la Mujer, habían recibido un aumento de recursos. Pasó de $14 millones a $17 millones, hasta el cambio previsto en 2017.La sede del centro especializado se movió. El nuevo nosocomio tuvo un incremento de plazas, pero no todas las nuevas están con la Ley de Salarios.Este hospital está pensado para atender los casos más complicados, para que aquellos que tienen menor riesgo se queden en los hospitales llamados de primer nivel (que tienen su propio presupuesto).Aunque hay una menor asignación de fondos, los salarios sí continúan aumentando.Por ejemplo, en 2013, el que era entonces Maternidad, tenía $10.9 millones asignados por Hacienda para salarios. Ahora, frente a los planes de 2017, la cifra ya subió a $14.2 millones. Son unos $3.4 millones más, equivalente a un aumento de 31 %.Las plazas bajo la Ley de Salarios, en el mismo período, pasaron de 671 a 790.Mientras, el Hospital 1.° de Mayo, especializado también en atender casos de maternidad, ha mantenido su incremento en recursos asignados. Ha pasado de $21.2 millones en 2013 hasta los $26.4 millones para este año.Armando Lucha, el director de este centro de salud, dijo ayer que en 2016 atendieron unos 9,000 partos. Todo el ISSS, según Lucha, atiende aproximadamente el 22 % de los nacimientos en el país.