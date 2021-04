Reducen edad para adelanto de saldo de pensión

Una reforma que permitirá que las mujeres puedan solicitar el anticipo de saldo de su ahorro de pensiones a cualquier edad, con el único requisito de tener 10 años de cotización y para que los hombres puedan hacerlo a los 40 años de edad, fue aprobado en la plenaria de ayer en la Asamblea Legislativa.

La modificación se realizó a las Disposiciones Transitorias en cuanto al Anticipo de Saldo y Disposiciones Transitorias para la sustitución de Certificados de Inversión Previsional aprobadas en 2017.

A partir de 2022 los hombres, al igual que las mujeres, no tendrán límite de edad para hacerlo. Sin embargo, aunque se les permite solicitar el 25% de su saldo, deben devolverlo para que este disponible al jubilarse y su pensión no sea tan baja.

"Nosotros hemos trabajado en que sea voluntario. SI la gente quiere retirar ese dinero y no devolver ese 25% en las reformas que aprobamos, debería ser así, pero el presidente de la comisión no me dio la palabra para proponerlo", argumentó el diputado Francis Zablah (GANA).