Reducen horario en el mercado

Los comerciantes de alimentos del mercado municipal de la ciudad de Berlín, en el departamento de Usulután, están descontentos por la decisión de la alcaldía de reducir labores en los edificios municipales, y cerrar al mediodía.

La medida se debe a que la comuna adeuda cuatro meses de salario a los empleados debido a que el gobierno central no ha trasladado los fondos FODES a las municipalidades.

Aproximadamente $20 es el cálculo estimado, que según los comerciantes dejarán de percibir por el cierre al mediodía, ya que dijeron afecta la venta de los almuerzos, que es cuando más venden.

"Nos afecta porque nosotros trabajamos con créditos que pagamos a diario, y hasta las 12 no hemos ganado para pagarlos. Yo perdería como $20 al día y soy madre soltera, no tengo ayuda de nadie más, solo de lo que gano en mi negocio", manifestó Dora Luz Campos, vendedora de comida y vocal de la directiva del mercado. La comerciante aseguró que esto afecta la frágil situación económica de los vendedores, ya que no han podido normalizar sus ganancias desde la cuarentena.

Carmen Reyes, otra comerciante solicitó a la alcaldía que revierta la medida para no afectar a los comerciantes. "Tenemos que vender para pagar créditos y comer. Cerrar temprano nos afecta, no sabemos cómo vamos a salir, porque son varias horas en las que vamos a dejar de vender" expresó.

De acuerdo con empleados, la alcaldía de la localidad adeuda al menos cuatro meses de salarios a los empleados por falta del desembolso de FODES, situación que habría generado la disminución los horarios de la jornada laboral de las dependencias de la comuna.

Se intentó hablar con el alcalde Jesús Cortez sobre la implementación de la medida, pero en la comuna informaron que se encontraba ocupado y que no podía atender a nadie.