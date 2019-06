Reestructuración de Presidencia reduce 698 plazas por ley de salarios

El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, presentó el pasado 11 de junio a la Asamblea Legislativa una solicitud de iniciativa de ley al proyecto de decreto que contiene modificaciones a la ley de salario vigente de 2019 en la parte que corresponde a la Presidencia de la República, después de que en el primer Consejo de Ministros que se llevó a cabo el 2 de junio se hicieron modificaciones a la estructura de la Presidencia y se reorganizara el Órgano Ejecutivo.

La modificación solicitada por Fuentes significa la supresión de 698 plazas incluidas en la ley de salario 2019, sin contar las 35 que se encontraban por contrato en la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, una de las cinco que fueron abolidas luego de la entrada en vigor del nuevo gobierno, presidido por Nayib Bukele.

Las dependencias del antiguo organigrama más afectadas fueron la Secretaría de Inclusión Social, con un cese de 427 plazas, así como la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia con 135 empleados cesados, mientras que en la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción se eliminaron 66 plazas.

En la petición, el funcionario expresa: "La estructura del Estado debe dar un paso a la modernización, con una nueva visión que permita reagrupar y reorganizar las diferentes dependencias existentes, sobre todo la Presidencia de la República, la cual es la institución principal dentro de la visión de un nuevo gobierno, debiendo estar enfocada en asegurar una administración más coordinada y eficiente".

En total, la modificación significaría un ahorro de $951,703 mensuales de junio a diciembre con los que, según una misiva firmada por el secretario jurídico, Conan Tonathiu Castro, "se procedería a garantizar los derechos fundamentales de los funcionarios o empleados que laboraban en las Secretarías que dejaron de formar parte de la estructura orgánica de la Presidencia en consecuencia de la aprobación del Decreto Nº 1 (del Consejo de Ministros), por lo que dichas personas serán indemnizadas de conformidad a lo que establece el artículo 30 de la Ley de Servicio Civil".

De aprobarse las modificaciones solicitadas, la dependencia de presidencia quedaría con un total de 636 empleados incluidos en la ley de salario, más el número de empleados bajo la modalidad de contrato.

En cuanto a los rangos salariales presentados para las distintas áreas de Presidencia estos van, según el detalle presentado en la solicitud de modificación, desde los $362.69 hasta los $5,000, sin incluir los montos devengados por el presidente y vicepresidente de la república.

Reacciones

Luego de que se conoció la solicitud de la Presidencia, por medio del ministro de Hacienda, algunos partidos dieron a conocer su postura, siendo el FMLN enfático al señalar que no acompañarán la propuesta, debido a su rechazo a los "despidos injustificados".

"Mostramos nuestro rechazo total y absoluto a los despidos. Sobre todo a los injustificados y por supuesto a lo que amenacen la estabilidad laboral, lo rechazamos porque no solo trae desempleo, hambre, inseguridad a las familias, sino que también violenta el derecho al trabajo y los ingresos a los que todo ser humano tiene derecho", afirmó la jefa de fracción del partido de izquierda, Nidia Díaz, quien días atrás fue señalada por el presidente Nayib Bukele de haber contratado a algunos familiares para ocupar puestos en el gobierno durante los periodos de los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.

"Nosotros esta mañana (ayer) tomamos la posición de no acompañar el ingreso de esta pieza, sino que habíamos planteado la idea de que tuviera el curso normal que tienen todas las piezas de correspondencia, pero ha entrado a la comisión de hacienda y debo decir que la posición de nuestros diputados en la comisión será defender los intereses de todos los trabajadores de estas instituciones que han sido suprimidas y sus plazas", agregó Díaz.

Por su parte, el diputado Rodolfo Parker, del PDC, aseguró que la supresión de plazas, aunque podría significar un ahorro de varios millones, "no necesariamente sería ‘ahorro’ si es ocupado para contratar otras personas, pero todavía no he estudiado la propuesta".

Margarita Escobar, de ARENA, señaló que antes de verter una opinión esperará a que se realice el debido estudio de la petición, la cual se llevará a cabo en la próxima reunión de la comisión de hacienda.