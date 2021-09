Reflexionaron sobre el país en el Bicentenario

Como un espacio de reflexión y análisis a la situación que vive El Salvador a 200 años de su declaratoria de independencia, se llevó a cabo el Foro "Bicentenario de El Salvador. Análisis de la situación actual del país", organizado por periodistas nacionales de diferentes partes del mundo y que contó con la participación de representantes de cuatro sectores.

Estos fueron Javier Simán, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP); Enrique Anaya, abogado constitucionalista; Laura Andrade, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA; y Douglas Farah, estadounidense y corresponsal de guerra del Washington Post que cubrió el conflicto armado en el país.

Cada uno de los expertos fue consultado por varios periodistas en temas relacionados a la situación de la democracia en el pais, los retos de cara a futuros procesos electorales, o el papel de la oposición, entre otros.

La primera valoración hecha fue que el país había logrado avances en materia de democracia luego de la firma de los Acuerdos de Paz; pero que si bien la misma aún era perfectible, en los últimos cuatro meses se han experimentado significativos retrocesos.

"Hubo progresos, tal vez no como quisiéramos. Lo que está sucediendo ahora es una repetición. Eso es lo que nos llevó al conflicto armado. A raíz de este logramos los Acuerdos de Paz, que fueron la base para una PNC, para un rol no político del ejército. Todo ese progreso democrático surgió de la historia y de los acuerdos de paz. Ahora en cuatro meses hemos retrocedido 40 años", consideró Simán.

Luego, Anaya criticó el trabajo del GOES en los últimos cuatro meses, al considerar errada la idea de "limpiar la casa" que el oficialismo ha vendido. "Tú no limpias la casa dinamitándola, destruyéndola. Por supuesto que hay que hacer limpieza. Una buena con los materiales adecuados en el orden adecuado, (pero) no puedes dinamitar los cimientos diciendo que la estás limpiando", indicó.

Como parte del mismo tema, Andrade fue más allá y señaló dos cosas: la dificultad de "celebrar" algo, dada la perdida de identidad como país —"No podemos compararnos, por ejemplo, con los mexicanos, que tienen un espíritu de nación más fuerte"—, y la profundidad del concepto democracia: "no podemos hablar de un sistema democrático solo porque la gente tenía la posibilidad de votar, pero se necesita un sistema capaz de exigir rendición de cuentas, manejo de poder".

"Teníamos un sistema híbrido, elementos vinculados con la democracia, pero veníamos arrastrando muchos elementos autoriratorios que nos quedaron como vestigios de las dictaduras militares que enfrentamos", agregó Andrade.

Luego, Farah cuestionó el papel que Bukele ha entregado a venezolanos para ser quienes toman las decisiones importantes relacionadas con el país.

"Es una cosa rara preocupante, que de repente sale casi manejando el gobierno una venezolana (Sara Hanna) que no tenga experiencia en política ni economía, amiga de la familia Bukele y ha traído a sus familia y amigos, y están encima de todo lo que tiene que ver con la pandemia, y no tienen que rendir cuentas a nadie", dijo.