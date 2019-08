Reforma a Ley de Protección al Consumidor genera controversia entre diputados

El dictamen a la reforma al literla n, del artículo 18, de la Ley de Protección al Consumidor generó controversia ayer en el seno de la Asamblea Legislativa luego de que fuera aprobada con 44 votos, pero amenazada con un veto presidencial y luego devuelta a la comisión de economía donde se deberá realizar un mejor estudio a su redacción, según dijo la parlamentaria Karla Hernández, quien advirtió que así como había sido planteada dejaba lugar a confusiones.

Por la mañana, los diputados consiguieron aprobar la reforma la cual avalaba que se pudiera ampliar el horario para que empresas pudieran enviar mensajes SMS con fines publicitarios en horas hábiles entendiendo estas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía.

En la votación las fracciones del FMLN y GANA no votaron mientras que los diputados Felissa Cristales (ARENA), Juan José Martel (CD) y Leonardo Bonilla (no partidario) votaron no, luego de considerar que se trataba de un retroceso a las reformas aprobadas en marzo pasado cuando se limitó "a las operadoras a que realicen gestiones de cobro o con fines comerciales y publicitarias fuera de horas hábiles", según reza la ley.

Y es que el artículo 18 literal n de la Ley de Protección al Consumidor establece las practicas abusivas y se incluye el "realizar gestiones con fines comerciales y publicitarios, así como de cobros al deudor, codeudor, fiador o sus familiares, fuera de días y horas hábiles, mediante repetitivos mensajes cortos de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS), llamadas telefónicas, correos electrónico u otras modalidades, más allá de los alcances que establece las leyes".

Minutos después de la aprobación, el presidente de la república, Nayib Bukele, publicó en sus redes sociales, un mensaje con la palabra "VETO" en referencia a su facultad para dejar sin efecto el acuerdo alcanzado.

Por la tarde, Hernández solicitó al pleno que la reforma fuera devuelta a la comisión de economía debido a que se habían presentado algunas interpretaciones incorrectas.

"Lo que se ha aprobado es que se puedan enviar mensajes con fines comerciales o publicitarios en los horarios ya establecidos dentro de todas las prohibiciones de las prácticas abusivas de las que habla el artículo, pero la redacción no ha sido la correcta", adujo Hernández a este medio.