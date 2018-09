Reforma para legalizar el servicio de Uber no avanza

En noviembre de 2017, el país vivió una polémica que se suscitó después de que el viceministro de Transporte, Nelson García, dijo que los vehículos que dieran servicios de Uber iban a ser decomisados por la PNC.

Tras esas declaraciones, diputados de ARENA y del FMLN propusieron dos reformas de ley para regularizar los servicios que presta la plataforma y equiparar sus condiciones con las que tienen los taxistas.

Sin embargo, a más de 10 meses de que se presentó la primera propuesta de reforma, la comisión de obras públicas, transporte y vivienda no ha retomado las propuestas para estudio.

Lo anterior lo confirman los diputados Rigoberto Soto, de GANA; Jaime Sandoval, del FMLN; y Carlos Reyes, de ARENA y presidente de la comisión.

Justifica Reyes que es porque primero han tenido que ir cerrando otros temas que estaban pendiente dentro de la comisión.

"Por el momento no se está estudiando, nosotros le pedimos un informe al viceministro de Transporte para que nos comentara sobre ese tema y lastimosamente no lo ha mandado, así que estamos un poco entretenidos viendo otros temas y no hemos todavía tocado el tema de la legalización de los vehículos que utiliza Uber", declaró Reyes a LA PRENSA GRÁFICA cuando se le consultó sobre el tema.

Los legisladores, a más de 10 meses de presentadas las propuestas, coinciden en que la necesidad de legalizar el servicio de transporte que prestan plataformas tecnológicas es urgente de resolver.

Las mociones que presentaron los diputados iban encaminadas a reformar artículos en la Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial para incluir la categoría de transporte que brindan esas plataformas.

"La idea no es ir contra un gremio, como es el gremio de los taxistas, por ejemplo, sabemos que les ha costado ganarse la vida, hay algunos que les toca pagar alquiler del taxi; es decir, sabemos los problemas que pasan y nosotros queremos ver qué solución le podemos encontrar, porque también en el tema del Uber hay muchos jóvenes que se dedican a la prestación de ese servicio. Tenemos que estudiar y buscar la mejor propuesta que beneficie a ambos sectores. Es un tema difícil, pero algo tenemos que hacer", explicó Soto a este periódico.

Por su parte, el diputado del FMLN aseguró que el tema no se ha discutido porque desde la presidencia de la comisión no se ha propuesto en la agenda.

"Directamente el tema Uber en la comisión no lo hemos vuelto a tocar desde que ingresaron las iniciativas de ley", dijo Sandoval.

Explicó que su propuesta también persigue que se logre la igualdad entre quienes prestan el servicio con las plataformas y con los taxis.

En la ley se deberán establecer las plataformas como servicios alternativos de transporte, como lo son los taxistas.

Además, deberá establecer los requisitos que los vehículos que trabajen con las plataformas tecnológicas deben cumplir.