Reformas a la Constitución se estudiarán a puerta cerrada

La Presidencia de la República busca reformar la Constitución a puerta cerrada. El vicepresidente de la república, Félix Ulloa, persona sobre la ha recaído la responsabilidad de llevar a cabo el estudio, análisis, discusión y redacción de las iniciativas de reformas, defendió el proyecto.

El presidente de la república, Nayib Bukele, le delegó la responsabilidad el pasado 24 de agosto, así quedó plasmado en el acuerdo Nº 295 del Órgano Ejecutivo que se publicó en la edición del Diario Oficial del 1º de septiembre.

Ulloa justificó que la Presidencia no hizo pública la decisión que habían tomado porque así lo pidió él y culpó a los medios por haber sido ellos los que pusieron el tema en el debate público.

"Quienes han puesto el tema en el debate nacional y han generado toda esta discusión han sido los medios. El presidente no hizo un acto público, de hecho, el presidente me pidió que cuando me fuera a juramentar íbamos a convocar al cuerpo diplomático, a la prensa para que fuese un acto público y si ustedes ven cuándo es la fecha de ese decreto, es del 24 de agosto, entonces yo le dije que no era necesario porque cuando uno va a hacer un trabajo que tiene sustancia, que tiene contenido, que tiene largo alcance no necesita hacer fuegos artificiales ni hacer alboroto", justificó el funcionario.

Ulloa, incluso desde antes de que fuera electo y juramentado como vicepresidente de la nación, mostró su apoyo a realizar reformas constitucionales.

Ahora que el presidente le ha delegado esa tarea sostiene que la necesidad de modificar la Carta Magna, en parte, es para que deje de ser algo de la "élite".

"Los que se oponen a debatir sobre la Constitución son los abogados y constitucionalistas de un grupo económico y político que se resiste a la evolución de la sociedad, ya que el modelo que traemos es excluyente, no está a favor de la mayoría de la población", declaró Ulloa.

Sin especificar exactamente cuáles apartados de la Constitución pueden solicitar que se modifiquen, el vicepresidente puso de ejemplo el separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas en el caso de la Corte de Cuentas de la República (CCR).

Abogados y diputados se mostraron en contra de que la Presidencia centralice el estudio, análisis y redacción de las propuestas de reformas constitucionales. Sobre esto, Ulloa dijo que igual consultarán con diversos sectores, pero que planean hacerlo de manera cerrada.

"No quería que se hiciera público porque es un trabajo que no requiere cámaras, no hay que comunicarlo porque hay que hacerlo sistemáticamente, de manera sostenida, en debates cerrados porque son temas técnicos", aseguró.

Además, ante el señalamiento de que no es tiempo de hablar de este tema porque se avecinan unas elecciones, el vicepresidente dijo que sí se puede discutir porque no se está viviendo ninguna situación de violencia.

"El momento es oportuno", afirmó el funcionario gubernamental.

Solo la Asamblea Legislativa tiene la potestad de hacer una reforma a la Constitución. Para ello, primero se requiere que al menos 10 diputados le den iniciativa de ley, luego que en una legislatura se apruebe y posteriormente que otra la ratifique, esto último debe contar con la concurrencia de no menos de 56 votos.