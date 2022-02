Reformas a la LAIP blindarán al Gobierno de turno

Representantes de organizaciones que fomentan la transparencia y el acceso a la información consideran que las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) que pretende aprobar la Asamblea Legislativa son una manera de blindarse del actual Gobierno en actos de corrupción que realice. Además, son un grave retroceso a los avances que se habían realizado durante los últimos años.

"Es una forma legal de blindarse frente a los casos de corrupción que se han destapado con la LAIP, casos contra funcionarios que se han visto salpicados de corrupción, gracias a que con el uso de la ley se han identificado sobresueldos, contrataciones ilegales. El temor a ello les lleva a hacer estas reformas", aseguró Wilson Sandoval, del Centro de Asesoría Legal AntiCorrupción de Funde.

Sandoval destacó que es un serio retroceso que se declare la información oficiosa como capaz de ser reservada, como los presupuestos, organigramas y licitaciones, que antes se debían publicar sin necesidad de ser solicitados, pero que ahora podrían no ser conocidas.

Para Xenia Hernández, de la Fundación DTJ, estas reformas contravienen el "espíritu del la LAIP" y consolidan la "política de opacidad del actual Gobierno".

"Lo que se está estableciendo nuevamente es la política de opacidad, es permanecer en el oscurantismo, que lo primero que hará es agravar aún más la corrupción", opinó.

"Las implicaciones que pueden llegar a tener estas reformas es que se agrave aún más la corrupción. Si un Estado no rinde cuentas y no transparenta el uso de los fondos públicos, llevará a que la corrupción pueda ser aún más grave de lo que ya ha sido en años anteriores y que no exista ningún mecanismo para combatirla", aseguró Hernández.

La excomisionada Liduvina Escobar dijo que las reformas fomentarán la opacidad y la corrupción, para que "la ciudadanía no tenga derecho a saber cómo están administrando sus recursos; y es una puerta para quienes administran los recursos para que los puedan administrar de manera arbitraria, discrecional y de lucrarse de recursos que no les pertenecen".