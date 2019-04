Reformas limitarán el gane de otro no partidario

Para el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Miguel Ángel Cardoza, las regulaciones que hicieron los diputados a las postulaciones de las candidaturas no partidarias dejarían cerrada la posibilidad de que vuelva a llegar otro diputado no partidario a la Asamblea Legislativa.

"Es evidente que con esta figura (no partidaria) se está limitando la posibilidad de que llegue algún no partidario", expresó el magistrado en el espacio de la entrevista "Frente a frente".

Con las reformas, los diputados prohíben que en la asignación de escaños se sumen los votos de todos los candidatos independientes, y dejaron establecido que solo se les sumará los votos que obtengan de forma individual. Además, prohíben que compartan las mismas firmas de respaldantes.

El magistrado dijo que en las pasadas elecciones el TSE permitió que se sumaran los votos y que compartieran las firmas porque así se los ordenó la Sala de lo Constitucional.

"Es evidente que en aquella ocasión la sala tenía interés de promocionar a los no partidarios; como también es evidente que ahora el interés (de los partidos) es no promocionar a los no partidarios. Pero no es cierto que se haya aplicado mal la sentencia de la sala", defendió el magistrado.