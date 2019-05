"Reformas que van en contra de la resolución de la Sala no son efectivas"

Definir y aportar en la discusión de si es necesaria la separación de funciones dentro del Tribunal Supremo Electoral, así como ser vigilantes del proceso de elección de los nuevos magistrados son algunos de los objetivos que se ha planteado la Plataforma Ciudadana Electoral, en la cual Luis Mario Rodríguez es el representante de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).

Desde dicha plataforma, según Rodríguez, también se ha exigido que las reformas que sean avaladas por la Asamblea Legislativa sean bien analizadas y cumplan con lo establecido por la Sala de lo Constitucional y no la contravengan, como sucedió con las reformas a las candidaturas no partidarias aprobadas en abril pasado.

¿La decisión de la Asamblea Legislativa de reformar las candidaturas no partidarias es un golpe a la democracia?

En la Plataforma coincidimos que este tipo de reformas que van en contra de lo que pronunció la Sala de lo Constitucional no son efectivas. En su momento seguro serán cuestionadas ante la Sala y si la Sala mantiene los criterios establecidos en anteriores resoluciones, existe un alto porcentaje de probabilidades que las declare inconstitucionales. El trabajo de la Asamblea debería ser revisar la reforma electoral a la luz de la sentencia con el propósito de adecuar aquello que no se ha incorporado al sistema electoral de tal forma que se mejoren procesos como el conteo, transmisión, procesamiento en el caso de listas abiertas y voto cruzado y no rechazar los postulados de la sentencia de la Sala de lo Constitucional porque envía un mal mensaje.

¿Es el paquete de reformas que estudia la comisión de reformas electorales en la Asamblea el que se necesita para modernizar el sistema electoral del país?

Hay que reconocer la disposición de la comisión de reformas para empezar un proceso de estudio de diferentes reformas que ellos han resumido en 10 puntos que en la Plataforma Ciudadana Electoral vamos a analizar. La sola disposición de abrirse a la sociedad de la forma en la que lo hicieron con un foro que se dio hace tres semanas es positivo. Ahora nosotros, como ente, hemos hecho un llamado para que no se aprueben reformas exprés o reformas que solo son cosméticas y que no tienen que ver con la integralidad que estamos proponiendo. Intentaremos llevar un proyecto que responda a la integralidad de la que hablamos y dé insumos a la comisión para aprobar en corto o mediano plazo antes del próximo proceso electoral de 2021.

¿Cuáles son esas reformas que se deben realizar de inmediato, a criterio de la Plataforma Ciudadana Electoral?

Las que tienen que ver con la modernización del Tribunal Supremo Electoral, si conviene o no conviene quedarnos con el modelo concentrado o ir a una separación de funciones, la profesionalización de los empleados del Tribunal, la organización de elecciones y en ese punto con la ciudadanización de las juntas receptoras de Votos.

¿Qué en específico de la ciudadanización de las juntas?

Si conviene o no seguir con el modelo en el que los partidos políticos proponen a los miembros de las JRV o se debe hacer un sorteo entre los 600 votantes que están en cada urna y de ahí escoger o si se promueve que sean los estudiantes. Todo esto se debe analizar.

Han mencionado modernizar el TSE. ¿Esto implica implementación de tecnología?

Claro. Se debe tener el uso obligatorio de tecnología para el procesamiento y transmisión de resultados electorales. Pero más allá de ello, se debe avanzar en el control de las finanzas de los partidos políticos, en su transparencia y en la especialización de la justicia electoral y su aplicación.

¿Qué le implica a la democracia el hecho de que hay partidos políticos que prefieren pagar una multa a transparentar a sus financistas?

En materia de financiamiento político hemos avanzado porque hay más información y también más interés de la ciudadanía de saber de dónde provienen los fondos que obtienen y utilizan los partidos políticos. Por otro lado, hemos entrado a un etapa en la que los partidos seguramente están haciendo análisis de forma renovada hacia los electores de cara a las próximas elecciones legislativas y a ellos les conviene mostrar no solo una renovación en cuanto a sus órganos de dirección, sino también en cuanto a transparencia en el uso de los fondos y procesos democráticos internos para ir renovándose y fortaleciéndose. La Plataforma persigue fortalecer a los partidos políticos y, por tanto, es necesario que ellos contribuyan escuchando aquellas propuestas que hagamos que van en ese objetivo.

¿Han tenido acercamientos con la comisión de reformas electorales para poder ser escuchados en el estudio de las reformas planteadas?

La mayoría de miembros de la Plataforma fuimos invitados al foro que realizó la comisión hace tres semanas, tenemos el respaldo del Instituto Republicano Internacional en esta iniciativa y el cual está en comunicación con la comisión y seguramente en su momento pediremos audiencia para presentar el trabajo que hagamos y ponernos a la orden de la comisión para dar insumos que consideremos importantes.

En cinco meses la Asamblea Legislativa debe elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Han dicho que estarán vigilantes y como auditores del proceso de elección. ¿De qué manera lo harán?

Uno de los objetivos a corto plazo es ese, auditar el proceso de elección de los miembros del Tribunal. Vamos a exigir que se cumpla el perfil establecido en la Constitución, en la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, en la ley. Vamos a estudiar un baremo para ir analizando las candidaturas de los magistrados, y vamos a intentar que el colegiado quede integrado por personas que cumplan con ese perfil, que garanticen elecciones libres, permanentes, equitativas, justas.

¿Cómo se califica el trabajo del actual Tribunal Supremo Electoral?

Creemos que el Tribunal ha venido organizando las elecciones y ha venido trabajando para que se respete la voluntad ciudadana, pero no podemos negar que hay en las encuestas una situación de falta de credibilidad en la autoridad electoral y por ello debemos entrar a una revisión de qué es lo que se debe modernizar. Es fundamental y normal que se tenga que hacer después de 27 años de los Acuerdos de Paz.

¿Deben seguir siendo propuestos por los partidos políticos los magistrados al órgano colegiado?

Es una elección de segundo grado y los partidos deben evaluar. En la Constitución se establece que son los partidos los que proponen más la Corte Suprema de Justicia, pero eso no debería ser problema si los propuestos cumplen el perfil establecido en la Constitución y además no tienen afiliación partidaria y se prueba su conocimiento en material electoral y sus convicciones democráticas.