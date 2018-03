Refuerzan bonos de policías pero no dan dinero a FGR

Lee también

Un acuerdo parcial alcanzaron los diputados ayer en la sesión plenaria cuando se aprobó que el bono trimestral que reciben los policías y soldados involucrados en tareas de seguridad pública pasara de $200 a $300, pero no se pudo lograr consenso en cuanto a conceder un refuerzo monetario para la Fiscalía General de la República (FGR).Un total de $11,325,000, que provienen de la contribución especial o impuesto a las telecomunicaciones y de la contribución de los grandes contribuyentes, se direccionarán para que se pague el estímulo económico a 37,750 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), a custodios de Centros Penales y a elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) que están destacados en labores de seguridad pública.Antes de votar para aprobar el dictamen, hubo una extensa discusión entre los diputados, algunos de los motivos fueron la inconformidad respecto al dinero de la FGR y otro fue por decidir de quién había sido la petición de aumentar el bono.En ese sentido, el diputado de ARENA Mauricio Vargas dijo que su partido había presentado una propuesta integral, ya que comprendía el aumento a los elementos de seguridad y refuerzo a las instituciones que se involucran en la persecución del delito.Aparte denunció que, en el caso de la FAES, la institución da en cuotas mensuales lo correspondiente a los bonos. Por ejemplo, para dar el bono de $200, la FAES lo entregaba en tres cuotas de $66.66 en vez de entregar el monto total de una sola vez.“Queremos hacer ver que el bono es de una sola entrega y que no es por cuotas mensuales y sucesivas durante tres meses que se los van a estar entregando”, dijo el diputado en el pleno.Al final de la discusión, sin haber llegado a un acuerdo sobre quién era el responsable de la propuesta, los diputados aprobaron el aumento con 63 votos.El pago, según dijeron los parlamentarios, se haría antes de Semana Santa. Los $11,325,000 servirán únicamente para pagar el primer bono del año; para cancelar el resto, la Asamblea tendría que repetir el proceso de reorientación de fondos.El monto que se había planteado reorientar eran $11,575,000, aparte de lo correspondiente a los bonos, $250 mil se destinarían a reforzar a la FGR.Sin embargo, sobre ello no hubo acuerdo pues las fracciones de ARENA, PCN, PDC y GANA coincidieron en que ese monto era “pírrico” e incluso “risible”.El diputado del PCN Francisco Merino dijo que en el país siempre ha habido partes grises en materia de seguridad, en especial cuando se trata de financiamiento. Manifestó que eso dificulta el trabajo en la materia y debilita el sistema de justicia.Ante el desacuerdo que hubo sobre el tema, los diputados de la comisión de hacienda acordaron iniciar el estudio para orientar a la FGR al menos $2.5 millones que también vendrían de lo recaudado por los impuestos a las telecomunicaciones.