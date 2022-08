Refuerzos presupuestarios superan los excedentes en recaudación fiscal

“Recursos excedentes provenientes de impuestos, debido a la eficiencia administrativa en la recaudación tributaria”. Con es a justificación , en los primeros seis meses del año 2022, la Asamblea Legislativa aprobó 16 refuerzos a presupuestos de diferentes ministerios del gobierno tras peticiones del ministerio de Hacenda.

Entre todos los refuerzos aprobados, se suman $325 millones que provienen, teóricamente, de haber tenido ingresos mayores en impuestos que lo que había sido programado originalmente por el ministerio de Hacienda para 2022.

Sin embargo, a la luz de los datos que el mismo ministerio comparte en el portal de Transparencia Fiscal, la duda aparece al contrastar cifras. Luego de los primeros siete meses del año, Hacienda solo ha recaudado $156.5 millones más de lo que tenía previsto. Menos de la mitad de lo que la misma Asamblea ha aprobado en refuerzos producto de “excedentes”.

Vistos de manera progresiva, los refuerzos para los que sí había disposnibilidad producto de una recaudación mayor a la programada fueron los aprobados en marzo. Ese mes se aprobaron cuatro refuerzos: $20 millones, a Defensa; $60 millones, a Justicia; $17.1 millones a Agricultura; y $16 millones a Obras Públicas. Entre todos: $113.1 millones.

Comparado eso con la recaudación de impuestos de los primeros tres meses del año, la cifra sí ajusta. En esos primeros tres meses, la recaudación era $165 millones mayor a lo programado.

Inclusive, en abril, las cuentas podían ajustar. Ese mes fue el más bonancible en tema de excedentes, puesto que ese mes ingresaron $192 millones más de lo programado. Ese mismo abril no hubo refuerzos para ninguna institución.

A la baja

Sin embargo, a partir de mayo, los pronósticos de Hacienda dejaron de ser superados y comenzaron a ir a la baja. Ese mayo, mientras en el ministerio se recaudaban $155.2 millones menos de lo esperado, la Asamblea aprobaba —a petición de la misma cartera de Estado— $38.5 millones en refuerzos, distribuidos entre Agricultura, Fiscalía General de la República y el ministerio de Cultura.

Los siguientes meses, los ingresos siguieron sin ser los esperados ($27.4 millones menos en junio, y $18 millones menos en julio) pero fue en uno de esos meses cuando más se aprobó en refuerzos debido a “excedentes”.

En concreto, en junio, la Asamblea aprobó hacer siete refuerzos presupuestarios, destinados a Presidencia y a los ministerios de Justicia, Economía, Agricultura y Obras Públicas. Entre todos estos, sumaron $173.9 millones. En momentos en que la recaudación había dejado de tener excedentes.

A todo lo anterior se suma que los decretos en cuestión hacen alusión al excedente en ingresos tributarios, pero dejan de lado el deficit en ingresos no tributarios. En estos, relacionados al cobro de servicios brindados por el Estado, tasas y derechos, entre otras cosas, hay un deficit de $133.2 millones acumulados a lo largo de los primeros siete meses del año.

Luego de esto, legisladores de oposición cuestionaron el manejo de fondos públicos desde Hacienda. El diputado Johnny Wright Sol (Nuestro Tiempo), inclusive, consideró que la amnistía fiscal que se aprobó en la comisión de hacienda es también una manifestación del “desorden” en el manejo de las finanzas.

“Creo que es bastante contradictorio el estar implementando esta medida de amnistía cuando lo que hay es un claro desorden para obtener recursos. El gobierno, claramente, está diciendo que hay una necesidad de recursos y al mismo tiempo está adquiriendo nuevos préstamos y haciendo todo tipo de malabares para poder resolver el tema de su deuda, no me ha quedado claro cómo van a hacer para recomprar bonos. Me parece que al final queda bastante difuso y complejo todas estas decisiones”, apuntó.

“No lo puedo afirmar, pero lo me hace pensar es que el argumento de que hay exceso de recaudación es un comodín para ocultar otra cosa, o para decir que los fondos se han tomado de una fuente que no estaba prevista”.



Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

Luego, sobre la disparidad en las cifras, la diputada Claudia Ortiz (Vamos) también se refirió a lo incongruente de las cifras. “No lo puedo afirmar, pero me hace pensar es que el argumento de que hay exceso de recaudación es un comodín para ocultar otra cosa, o para decir que los fondos se han tomado de una fuente que no estaba prevista”, indicó.

Ortiz lamentó que no haya un contrapeso para poder fiscalizar el uso de los fondos, al tiempo que opinó que debería regularse que los refuerzos aprobados por excedentes incluyan un mecanismo de comprobación para conocer la verdadera disponibilidad de fondos.

Mientras, el diputado Mauricio Linares (ARENA) consideró: “sí hubo un excedente de $156 millones, pero también vemos el gasto que se ha tenido”. “Falta mencionar que para cubrir situaciones que se dice que son con excedentes, luego llegan préstamos para cubrir lo que se hablaba de cubrir con excedentes”, agregó.